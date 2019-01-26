Восток — дело тонкое. Матч звёзд АСБ прошёл в Великом Новгороде

В Великом Новгороде 26 января прошёл Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола. Организаторы неспроста выбрали этот город для главной игры года — говорят, решили провести, так сказать, ближе к истокам. Да и поддержка регионального правительства многое значит.

В спортивном зале Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого собрались 36 лучших парней и девушек, играющих на студенческом уровне. 35 из них представляли разные университеты, лишь от МГАФК были два игрока — Станислав Шаров и Валерия Пономаренко. Рассчитанный на 600 человек зал был забит под завязку. А ещё говорят, что регион не баскетбольный…



Тренеры российских студенческих сборных, кстати, тоже были на матче, поэтому появление кого-то из ребят в ближайшее время в составах национальных команд очень даже вероятно.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» АСБ

По регламенту, в первой и последней четвертях тренеры должны были выпускать лишь парней, в начале второй десятиминутки — только девушек, а всё остальное время могли смешивать состав, как им захочется.

В итоге команды начали практически вообще без защиты, и чуть ли не каждая атака заканчивалась броском сверху. Были на любой вкус — с оттяжкой, через защитника, одной и двумя руками. Но вскоре и те, и другие начали хотя бы чуть-чуть защищаться, и команда Запада ушла в отрыв. Его пришлось отыгрывать девушкам во второй четверти, и те справились. В отличии от парней, они сразу вышли играть и на своей, и на чужой половинах паркета.



В итоге всё время, пока на паркете были девушки, команды шли более-менее ровно. К началу последней десятиминутки, в которой играть могли только парни, счёт близился к сотне, однако и защиты, и напряжения становилось всё больше. Последняя пятиминутка была чем угодно, только не концовкой мира и дружбы — в общем-то, стандартная для «звёздных» матчей история.



За две с половиной минуты счёт на табло был равным, количество споров с судьями постоянно росло, а скорости стали не ниже, чем во взрослом профессиональном баскетболе. Команда Запада, лидировавшая большую часть времени, за полминуты до конца пропустила трёхочковый, который вывел вперёд уже команду Востока. После тайм-аута Владимир Лаптев отправился в проход и вынудил соперника нарушить на себе



правила, но… не забил ни одного штрафного. Запад решил фолить, чтобы иметь шанс на последнюю атаку. Роман Бричалов с линии соперников прощать не стал и увеличил преимущество своей команды до трёх очков. В ответ номинальные хозяева промазали трёху и уже не смогли отыграться — 110:107 в пользу Востока. Общий счёт противостояния этих команд в Матчах звёзд стал 6-4 в пользу «восточных» баскетболистов.

MVP игры признали Полину Матушкину (КОР ПК, Пермь) среди девушек и Данила Плужникова (калининградский БФУ) у парней. Интересно, что он играл за команду Запада и стал самым ценным игроком встречи, даже несмотря на поражение.

Конкурсы

В перерыве между первой и второй четвертями прошёл конкурс трёхочковых. В нём участвовали как парни, так и девушки, а в финал вышли партнёры по команде Запада Яна Кудрявцева и Станислав Шаров. Представительница ивановского ИГХТУ набрала в решающем подходе 16 баллов — это больше, чем любая из попыток первого раунда, и казалось, что этого хватит для победы. Однако Шаров имел 15 баллов и точку в запасе. Под громкие аплодисменты он бросил над собой все пять попыток и «проиграл» Кудрявцевой, которая стала победительницей конкурса снайперов. В прошлом году, кстати, победа в этом соревновании также досталась девушке но там обошлось без джентльменских поступков.

Что же до самой эффектной части личных конкурсов, то слэмданк-контест прошёл в большом перерыве. Судили данкеров в том числе чемпионы Европы Никита Моргунов и Сергей Быков, а также сын легенды отечественного баскетбола Сергея Белова Александр.



До финала конкурса добрались Владислав Мелешкин из СПбГУПТД и представитель ПГАФКСиТ Шухрат Мурадхаджаев. Несмотря на то, что самый эффектный данк в полуфинале выполнил Мелешкин, в двух главных попытках у него, по сути, не было шансов. Мурадхаджаев набросил сам себе, перевёл мяч под ногой и забил сверху, заработав 50 баллов, а затем взял разбег от своего кольца, оттолкнулся от штрафной линии и без видимых проблем долетел до цели. 99 баллов в общем и заслуженный титул лучшего данкера сезона в АСБ.