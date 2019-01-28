Ни к селу ни к городу. «Сакраменто» хорош, но этого мало

1. Матч с «Клипперс» прекрасно показал довольно простую и печальную истину. «Сакраменто» — очень бодрая и симпатичная команда, сумевшая быстро переродиться и сильно прибавить за счёт внутренних ресурсов, то есть без перекройки ростера. Но в своём нынешнем виде в плей-офф она не попадёт. И что самое грустное — это будет справедливо.



Для места в топ-8 на Востоке достаточно просто брать своё и более или менее стабильно обыгрывать аутсайдеров. «Шарлотт» с очень средненьким составом не даст соврать: 16-8 на своём паркете, 7-17 в гостях. Ничего такого «Хорнетс» не показывают, но восьмую строчку с горем пополам удерживают.



На Западе всё иначе: плотность высока, встреч с прямыми конкурентами хватает. А потому требуется не просто уверенно проходить сквозь «Финикс», «Кливленд» и «Орландо», но и как можно чаще кусать кого-то посильнее.

Так вот, попробуйте угадать, сколько раз за последние восемь недель «Кингз» выигрывали у команд с положительном балансом? Дважды. Оба раза —дома. Оба раза — в клатче. У «Лейкерс» без Леброна, Рондо и Макги (117:116). И у «Портленда» (115:107), который заканчивал выездной бэк-ту-бэк после тяжелейшей встречи с «Денвером» на высокогорье.



И всё. Оставшиеся восемь игр закончились поражениями. «Сакраменто» отлично чувствует себя на фоне соперников попроще, а после встречи с ЛАК шесть раз подряд сыграет на своём паркете. Вроде бы всё крайне недурно. Но это не совсем так.

Нормально делай — нормально будет. О внезапном возрождении «Сакраменто» У «Кингз» есть всё, чтобы стать контендером. Это не шутка.

2. Сейчас на Западе в плей-офф не попадают даже «Лейкерс», которые с возвращением Леброна непременно добавят. И добавят крепко. Кому-то из топ-8 явно придётся потесниться, самый очевидный вариант — сбавившие ход в последние недели «Клипперс», занимающие восьмую строчку.



И вот «Сакраменто» как раз выходит на паркет «парусников». Поединок с прямым конкурентом, прямее не придумаешь. Чтобы всерьёз претендовать в плей-офф на Западе, нужно брать именно такие матчи. Но игра не то чтобы не получается равной — её даже трудно назвать близкой или конкурентной.

67 пропущенных очков и «-16» к большому перерыву — это ещё ладно. Гораздо печальнее, что эта разница выглядела абсолютно справедливой. Хозяева действительно были гораздо лучше и конкретнее.



«Кингз» проигрывают ЛАК третий раз в сезоне, и это те самые поражения, которые делают разницу между симпатичной и крепкой командой. Для того, чтобы сорвать аплодисменты, этого хватит. Для долгожданного выхода в плей-офф — едва ли.

42, 39, 34 — вот сколько очков подопечные Дэйва Йоргера пропускали в первых четвертях этих встреч. Ну или так: «-16», «-12», «-13» — исходы стартовых 12 минут в трёх играх регулярки против «Клипперс».



Всё выглядит так, будто соперник лучше делал домашнее задание. И эта гипотеза сильно смахивает на правду. Дальше «короли» непременно бросались догонять, но не доходили даже до концовки и оставались ни с чем. 121:133, 118:127 и вот теперь 108:122. Три разных матча, один общий мотив.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сакраменто».



3. «Парусники» действительно знали, куда нужно бить. «Сакраменто» играет с классическим центровым (Коли-Стайн) и ходячей мишенью для атаки (Бьелица). Неманья очень слабо обороняется на ногах и легко даёт себя продавить. С такой передней линией любая команда будет уязвима к разменам. В дебюте хозяева создавали миссматчи примерно в 40% владений и качественно их использовали.



Второй момент — защита внутри. Здесь «Кингз» целиком зависимы от Коли-Стайна. Уилли получил два фола за 4,5 минуты, присел на лавку — и нужда в создании мисматчей отпала. Вышедший со скамейки Монтрез Харрелл захватил власть в трёхсекундной зоне и начал убивать.

Марвин Бэгли и Харри Джайлз отлетали от него, как котята. Несколько минут получил сырой Джонатан Мотли, но ничего не изменилось — под кольцом гулял ветер, Мотли спокойно набирал свои очки. Вернувшийся Коли-Стайн прикрыл лавочку, но к тому моменту преимущество ЛАК перевалило за двадцатку.



Третье и главное — отличное движение мяча, которое позволяло генерировать мисматчи и лёгкие очки. В первой половине «Клипперс» попали с игры 25 раз. В 21 случае (то есть 84%) точному броску предшествовала результативная передача. Сумасшедшие цифры.



Наиболее показательный итог эффективности атаки хозяев в первой половине — не 67 очков и не 21 передача. Это всего лишь цифры. Вот что впечатляет сильнее: за 24 минуты «парусники» ни разу совершили двух плохих бросков подряд. То есть защита гостей не давала требуемого уровня сопротивления ни в одном из сочетаний.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сакраменто».



4. Атака «Сакраменто» хороша только в том случае, если каждый занимается своим делом. Когда Неманья Бьелица выходит за рамки стретч-фо и начинает заводить изоляции с последующим проходом под щит, это не может закончиться хорошо. Две попытки за пару минут в первой четверти — потеря и промах.



Проблемы «Кингз» связаны с естественными причинами. Серьёзные команды оценили их атаку и теперь разбирают её детальнее, чем в ноябре. Неудовлетворительные результаты в матчах с крепкими соперниками вызваны в том числе и этим.

«Клипперс» весьма посредственны в защите (20-е место в НБА), но в одном им не откажешь — они вынуждают противника бросать со средней чаще обычного. В первой половине при «-15» гости пытались набирать очки либо неподготовленными трёхочковыми, либо средними.



Вернуться в игру при минимуме открытых трёшек и бросков из-под кольца можно, но в таком случае у команды должно здорово лететь. В противном случае вариант остаётся один — защищаться. Но «короли» не могут закрыться и перетерпеть кризисный отрезок с минимальными потерями. Они всё ещё в третьем десятке по оборонительной эффективности.



«Парусники» ломали защиту гостей банальными «двоечками», переводами мяча на слабую сторону и хорошими заслонами. Реальность такова, что соперникам «Сакраменто» для набора 115+ очков достаточно своевременно выполнять элементарные передачи.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Сакраменто».



5. Заметного прогресса и приза зрительских симпатий у команды Йоргера никто не отнимет, сезон в любом случае получится прорывным. Вот только в плей-офф Запада с таким набором качеств не попасть.



«Кингз» не смогли выдать цельную игру в момент, когда это было необходимо. Уже в который раз. Поэтому в своём нынешнем виде в топ-8 конференции им, несмотря на очевидную привлекательность, рановато.



Следовательно разговоры об обменах неизбежны. Сейчас «короли» слишком хороши для слива и слишком неопытны для плей-офф. Значит, многое зависит от следующего действия, которое и задаст внятный вектор дальнейшего движения.



Говорят, иногда нужно совершить шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Впрочем, у боссов «Сакраменто» может быть иное мнение.

Ещё больше текстов о НБА в телеграм-канале автора.