«Индиана Пэйсерс»: жизнь после травмы Виктора Оладипо

Середина второй четверти матча против «Торонто» превратилась в кошмар для Виктора Оладипо, для его партнеров по команде, для тренерского штаба, для болельщиков «Индианы», для всех поклонников баскетбола. Общественность тут же бросилась вспоминать перенесших такие же травмы Тони Паркера и Чарльза Баркли, рассуждать о печальной судьбе всех предыдущих звёзд клуба в новом веке (Пол Джордж, Дэнни Грэйнджер и Джермейн О’Нил тоже переживали страшные травмы), а также строить догадки о дальнейшей карьере звезды «Пэйсерс».

Единственным человеком, у которого не было времени предаваться горю и лить слёзы, был Кевин Притчард. Генеральный менеджер «Индианы» должен был сохранять холодную голову, поскольку это событие поставило его в крайне сложное положение. Клуб фактически оказался на распутье и именно боссу «Пэйсерс» в сжатые сроки нужно выбрать правильную дорогу и не облажаться.



«Индиана» подходила к дедлайну обменов в статусе третьей команды Востока, которой не помешает усиление, но не критически необходимо. Теперь же всё резко переворачивается с ног на голову.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале DCKilla.

В отсутствие Оладипо клуб может не предпринимать никаких шагов и заканчивать сезон теми кадрами, которые есть в наличии. За счёт организации игры и характера они всё равно не должны опуститься ниже пятого места. Но в плей-офф всегда решают звёзды, что мы видели минувшей весной в исполнении «Майами», которым не помогла ни организация, ни характер, если их просто задавили голым (пускай и всё ещё сырым) талантом.



Альтернативным вариантом может считаться тотальная распродажа игроков на истекающих контрактах, которых у «Пэйсерс» половина ростера. Но когда вы последний раз видели команду, которая начинала танковать, будучи на третьем месте в конференции?



Последний вариант — попытаться выловить звезду до дедлайна. Это самый сложный вариант, но только он придаст смысл всему, что произойдёт в следующие полгода. У шести игроков основной ротации — Янг, Коллисон, Богданович, Джозеф, Эванс, О’Куинн — летом заканчиваются контракты, что должно подталкивать к активным действиям. Скорее всего, больше половины этих игроков начнут новый сезон в других клубах. Судьба «Портленда» и «Майами», похороненных под тяжелыми контрактами своих ролевых исполнителей, не даст другим коллективам попасться на этот крючок. Все они хорошие ребята и вносят огромный вклад в результаты команды, но это скользкая дорожка.



Разницу всегда делают звезды.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Индианы».

Даже если представить, что в клубе решат жестоко сливать прямо с третьего места, то сами по себе все их торговые активы вряд ли будут стоить очень много. Янг, Коллисон, Богданович и Эванс пригодятся практически всем, но за того же Тайрика год назад никто даже пиков первого раунда не предлагал. Со всеми остальными та же история. Значит, необходимо собирать их в кучу и ввязываться в серьёзные торги.



Звёзд, доступных к обмену, на рынке не так уж много. Недавно стало известно о желании Энтони Дэвиса сменить прописку, но в гонке за него «Индиана» вряд ли будет крупным игроком. Благо есть игрок, который будто создан для «Пэйсерс».

«Мемфис» до последнего отказывался верить в смерть эпохи Grit&Grind. На определённом этапе, благодаря счастливому стечению обстоятельств, клуб даже оказался на первом месте в конференции, что лишь добавило уверенности руководству в правильности своих действий. Но дальнейшие события расставили всё по своим местам: команда уже фактически выбыла из борьбы за плей-офф, а владелец клуба Роберт Пера лично сообщил двум главным звёздам Майку Конли и Марку Газолю об их возможном обмене.



Персона испанца выглядит слишком неоднозначно, а вот его давний партнер должен стать идеальным пополнением для «Пэйсерс». В Теннесси специально не форсировали его возвращение после травмы, а потому сейчас мы наблюдаем фактически того же Конли, что и в сезоне-2016/17 — в отличие от Газоля, который сдал сильнее. У Майка те же стабильные 20+6 с отличной защитой. Просела только реализация из-за дуги, но это можно списать на проблемы с организацией игры в команде.

Первое, что бросается в глаза, это схожесть философии обоих коллективов. Нейт Макмиллан в гробу видал все эти современные тенденции на увеличение скорости. Все его команды располагались в третьем десятке лиги по темпу, и «Индиана» не исключение. Современные «Пэйсерс» больше всего походят на тех ламповых «Гриззлиз», которые брали своё за счёт самоотверженности, зубодробительной защиты и стальных яиц. Потому Конли вряд ли даже почувствует разницу.



Сегодня «Индиана» и «Мемфис» занимают первое и третье места в лиге по частоте использования пик-н-ролла через больших. Львиная доля атак команды развивается через Домантаса Сабониса, Таддеуса Янга и Майлза Тёрнера. Последний лидирует в НБА по количеству атак через пик-н-поп (возвращение мяча большому после прохождения заслона под бросок). Центровой выдаёт стабильные 40% реализации из-за дуги, чем команда обязана пользоваться сейчас даже чаще, чем раньше.

Что особенно примечательно, сразу после Тёрнера в списке центровых, чаще всего бросающих после пик-н-роллов, идёт партнер Конли в «Мемфисе» Марк Газоль. В свою очередь, Майк располагается в числе разыгрывающих, чаще всего принимающих участие в таких комбинациях. Но здесь есть загвоздка, чтобы понять которую нужно оценить эффективность двух тандемов: Коллисон-Тёрнер в «Индиане» и Конли-Газоль в «Мемфисе».

Вам ведь тоже захотелось поменять Конли и Коллисона местами?



Сразу бросается в глаза то, что Конли и Тёрнер более эффективны, чем их партнеры по пик-н-попам. Коллисон так и вовсе худший исполнитель в выборке и единственный, кто не дотягивает даже до уровня одного очка за владение. Из этого можно сделать вывод, что замена Даррена на более продуктивного разыгрывающего должна пойти на пользу и Тёрнеру, и всей команде.



Второй трюк, который Макмиллан чаще всего использует против соперников, центровые которых сидят глубоко в «краске» и не размениваются на пик-н-роллах: он использует Тёрнера в качестве отвлекающего внимание снайпера. Пятый номер «Индианы» просто уходит в угол площадки или на позиции «под 45 градусов», что вынуждает соперника выбрасывать на него своего лучшего защищающегося «большого», а его партнеры спокойно разрывают соперника, пользуясь глубокой позицией обороняющегося центрового.

Вот простой пример. Из-за низко сидящего в краске Сержа Ибаки, на дугу к Тёрнеру выходит Паскаль Сиакам. Коллисон разыгрывает пик-н-ролл с Янгом и выходит на свободный бросок, поскольку испано-конголезец слишком далеко. То же самое происходило и с Оладипо, но теперь все внимание будет приковано к Коллисону, а Даррен, при всей симпатии, не тот игрок, который будет уничтожать. Появление в этой роли Конли сразу превращает эту комбинацию в смертельную для оппонента.

Свои самые крупные победы в этом сезоне «Пэйсерс» одержали над «Детройтом», «Финиксом», «Мемфисом», «Бруклином», «Шарлотт» (когда там не было Зеллера и играл тяжёлый Бийомбо) и «Ютой» (дважды) — все это команды, которые играют с центровыми, предпочитающими низкую позицию и контроль краски. Более того, из всех возможных соперников «Индианы» по плей-офф только «Бостон» и частично «Филадельфия» обладают пятыми номерами, которые могут относительно безболезненно размениваться и действовать далеко от кольца. Потому наличие в составе звезды, которая убивает на пик-н-роллах, серьёзно увеличит шансы команды даже без Оладипо.



Еще один немаловажный момент. Баскетбол в плей-офф неизбежно меняется, становясь более вязким и тяжёлым. Крайне редко получается отыграть весь матч, согласно одному конкретному плану на игру. Очень часто все тактические наработки летят в топку, и на первый план выходит индивидуальный уровень исполнителя.



Вот так выглядит ситуация с изоляциями в «Индиане».

Конли в текущем сезоне дает 1,01 очка за владение в изоляциях при двух владениях, что автоматически сделает его лучшим айзо-игроком клуба. Даже с учётом Оладипо. Когда все твои планы пошли к чертям и вся надежда на старую добрую игру один-в-один, Конли будет решать. Не факт, что решал бы даже Оладипо, а уж тем более Коллисон или Эванс.

Важно понимать, что этот переход обязан пойти на пользу и самому Майку. Несмотря на отсутствие явного спада, нельзя отрицать, что возраст у защитника уже весьма солидный. Одной из главных задач руководства «Мемфиса» в этом сезоне стала разгрузка своей звезды. Для этой цели был подписан Кайл Андерсон, который ситуационно способен перебирать на себя функции игрока, переходящего центр поля с мячом. Это самая энергозатратная функция в НБА, поскольку именно болл-хэндлер всегда находится под самым активным прессингом, который приходится преодолевать. Леброн Джеймс летом не раз говорил о своём желании реже играть с мячом и чаще играть на получении все по той же причине. Искать пространство и атаковать от броска всегда проще, что не всегда заметно в масштабе одного матча, но на дистанции сезона это колоссальная экономия энергии.



Травмы, особенно у возрастных баскетболистов, не так часто происходят из-за прямого физического повреждения (к примеру, перелом), а больше по причине перегрузки мышц, которые и так истощены. Ты прыгаешь один раз, второй, третий, а на четвёртый раз связки не выдерживают, и сезон заканчивается. Чем больше сил тратит баскетболист в каждом владении своей команды, тем меньше сил у него останется в конце, во время решающих игр.

При всём уважении к талантам «Слоу-Мо» Андерсона, он не может в полной мере разгрузить Конли в атаке. А вот Оладипо, который в этом сезоне и так фактически является основным болл-хэндлером, — может. Здесь не должно быть проблем с делением мяча, поскольку Майк в свои 32 года (на момент возращения Виктора) уже обязан чаще отдавать мяч и играть как шутер. В потенциале, это продлит ему карьеру и не позволит сдать минимум до конца контракта. А дальше и не нужно.



Ну и последнее, но едва ли не самое важное. Мы можем анализировать игру обеих команд и предполагать, что Конли должен стать той деталью, которая не потребует полной перестройки механизма, но увеличит эффективность его работы. Однако это лишь теория. Факт в том, что Майк станет первым и единственным игроком в составе этой «Индианы», который доказал свой уровень в плей-офф, и сделал это не раз. Уважение к двукратному обладателю приза имени Джо Дюмарса высказывают все игроки и тренеры, причём не только из его команды. Конли обладает безупречным резюме человека с идеальной трудовой этикой и авторитетом в раздевалке. И это снова именно то, в чем остро нуждаются эти «Пэйсерс».

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале FreeDawkins.

Остаётся нерешенным только вопрос с контрактом. При всех неоспоримых достоинствах, Конли действительно зарабатывает немало, что может отпугнуть многих кандидатов. Но у «Индианы» есть достаточно активов для возможного трейда: набор игроков на истекающих контрактах, которые нужны «Мемфису» для скорейшей расчистки платёжной ведомости, неплохие молодые игроки и все свои пики на ближайших драфтах.



Безусловно, эта команда выглядит очень привлекательной, и все исполнители кажутся очень важными, а потому расставаться не хочется ни с кем. Но эта ситуация очень похожа на ту, которая была в «Бостоне» полтора года назад. Та команда с Томасом, Брэдли, Краудером и Олиныком тоже подкупала своим единством и организованностью. В такой ситуации всегда велик соблазн поддаться теплым чувствам и раздать всем контракты побольше, лишь бы не рушить устоявшуюся идиллию. Но суровая реальность НБА такова, что сентиментальность вылезает боком генеральному менеджеру в 99,9% случаев. Это понимал Дэнни Эйндж, не задумываясь расставшись с просто хорошими игроками ради игроков, которые могут вывести команду на новый уровень.



Потому не стоит жалеть ни Янга, ни Коллисона, ни Богдановича, ни Эванса, если того требует ситуация. Даже Сабониса можно отдать, если «Мемфис» упрётся именно в его персону. Литовец проводит шикарный сезон и претендует на звание лучшего шестого, но в его будущем есть сомнения. Он идеален в роли игрока, выходящего со скамейки и вносящего импульс в игру вторых пятёрок, но как стартовый центровой Домантас слишком уязвим в защите и не даёт достаточно пространства в атаке из-за отсутствия дальнего броска. Потому центровым на следующие пять лет в «Индиане» будет Майлз Тёрнер, который уже в этом году претендует на титул «мистера замка» и вносит существенный вклад в построение атаки за счёт поставленного броска. Любой, даже самый классный шестой игрок, такой как Лу Уильямс или Спенсер Динуидди, не стоит больше настоящей звезды. А дальше шестого игрока Сабонис в «Индиане» не продвинется.

«Индиане» нет никакого смысла думать о будущих годах Конли по контракту и переживать за свою платёжную ведомость. Летом все их свободные агенты разойдутся по разным сторонам света, и клуб все равно будет искать звезду на рынке. Будет ли команда с серьёзно травмированной звездой привлекательной для Дюранта, Батлера, Ирвинга, Ленарда или Томпсона? Весьма сомнительно. Потому если есть возможность уже сейчас приобрети звезду в результате трейда, которая точно останется в команде летом. Этим шансом нужно пользоваться.



Майк Конли долгие годы страдал из-за того, что играл на Западе (и в «Мемфисе»), что год за годом мешало ему пробиться на Матч всех звёзд НБА. На Востоке он будет железобетонным «олл-старом» и вторым игроком на своей позиции после Ирвинга. Собрать новых ролевых игроков для Оладипо, Конли и Тёрнера не будет большой проблемой. Даже с контрактом Майка, в зарплатной ведомости «Пэйсерс» будет больше 20 миллионов свободного места — этого должно хватить с головой, на гибкости это никак не скажется.



Кевин Притчард проделал отличную работу за последние два года, не только не позволив команде благополучно умереть после ухода Пола Джорджа, но и выведя ее в число лучших команд конференции. Генеральный менеджер «Пэйсерс» создавал идеальные условия именно для такого случая, когда появится возможность урвать звезду и остаться гибким для дальнейшего усиления. Теперь осталось только не упустить свой шанс.

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