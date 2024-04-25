Названа реализация игроков «Клипперс» во 2-м матче с «Далласом», когда их опекал Дончич

Игроки «Лос-Анджелес Клипперс» смогли реализовать только 6 из 24 бросков (25%) из-под опеки разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича во втором матче очной серии плей-офф. «Маверикс» одержали победу в матче со счётом 96:93.

В трёх первых четвертях удалось полидировать каждому из соперников — первую с разницей в четыре очка выиграли «Маверикс», вторая завершилась вничью, третью с перевесом «+5» выиграли «Клипперс». Начало заключительной четверти осталось за хозяевами площадки, однако постепенно гости перехватили инициативу и не отдали победу в упорной концовке.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, на счету которого 32 набранных очка, шесть подборов и девять результативных передач. Первый матч серии между этими клубами состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля мск и завершился победой «Клипперс» со счётом 109:97.