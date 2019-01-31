Джеймс Харден «в огне»! Но его всё равно ненавидят

К великому сожалению, в нашем мире закон далеко не всегда одинаков для всех. Рано или поздно практически каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда вершители судеб принимали решения, казавшиеся несправедливыми. В спорте подобное происходит достаточно часто, а нынешний сезон в НБА стал бесконечной чередой ужасных свистков в пользу одного персонажа.



Пока «Уорриорз» проводят мини-матчи звёзд, а Леброн присматривается к калифорнийской молодёжи, лига продолжает лепить героя из Хардена, позволяя гениальному мастеру выходить за привычные рамки игры и править уже в новом измерении.

Когда Уэстбрук получил приз самому ценному игроку сезона, критики возмущались чрезмерным стремление Расселла набить красивую статистику, что иногда негативно сказывалось на результатах «Оклахомы». Недовольство по отношению к лидеру «Хьюстона» произрастает на совершенно другой почве.



Фанаты на различных ресурсах критикуют Хардена за чрезмерное количество штрафных, симуляции, попытки спровоцировать соперника на фол, постоянные разговоры с арбитрами и особое отношение со стороны судей. Защитники Бороды приводят в качестве аргументов повторы спорных моментов, где в подавляющем большинстве случаев правда оказывается на стороне Джеймса. Однако негативный фон вокруг 13 номера «Рокетс» всё равно остаётся, что прекрасно заметно во время выездных матчей «Хьюстона».

Много ли вы знаете случаев, когда действующий МVP, набирающий в среднем за поединок практически на семь очков больше, чем второй снайпер лиги, по итогам голосования болельщиков не проходил в стартовый состав на Матч звёзд? Выше оказались Карри и Роуз. Даже сами баскетболисты отдали предпочтение лидеру «Уорриорз» при выборе кандидатов в заднюю линию на Западе.



Рассмотрим подробнее несколько пунктов, по которым многие недолюбливают Бороду.

Харден пробивает слишком много штрафных

В среднем за матч Борода исполняет 11,9 попытки с линии, а идущий на втором месте по данному показателю Эмбиид совершает на 2,1 броска меньше. В первой шестёрке, кроме лидера «Рокетс» и упомянутого бигмена находятся ещё Яннис, Дэвис, Лав и Гриффин. У Кевина слишком маленькая выборка, но общая тенденция очевидна. Шанс набрать лёгкие очки чаще получают габаритные исполнители, которые великолепно разбираются с противником вблизи чужого кольца. В качестве исключения — лишь наш герой.



Следующим игроком после Хардена по среднему количеству штрафных за матч, сочетающим в себе навыки бомбардира и плеймейкера идёт Леброн Джеймс. Король совершает с линии в среднем 7,8 броска за встречу. Таким образом, Борода исполняет в 1,53 раза больше статичных попыток. Насколько это справедливо?



Борода проводит 37,4 минуты на паркете против 34,7 у Леброна, показатель Usage (уровень задействования баскетболиста в действиях команды) у Хардена составляет запредельные 39,3%, а у лидера «Лейкерс» вполне обычные для него 30,5%. К тому же, атакующий защитник «Рокетс» банально чаще атакует с игры и совершает 24 попытки в поле тогда, как уроженец Акрона — «всего» 19,3. Если учесть разницу в уровне актёрского мастерства, то по данному показателю к действующему MVP придраться сложно.

Харден специально ловит соперников на фолы

Здесь смешиваются вкусовые предпочтения фанатов, гениальность Бороды, лояльность судей и недоработки защищающейся стороны. Когда лидер «Рокетс» получает мяч на дуге, а все остальные баскетболисты «Хьюстона» стараются создать максимум пространства своей звезде, то абсолютно каждый зритель знает, что для оборонца противника настаёт тяжелейшее испытание.

При проходах под кольцо Джеймс умело находит контакт, ведь без малейшего прикосновения отбиться в проходе практически нереально. Арбитры видят касание, а сам Харден умело показывает нарушение. Подобное вряд ли впечатляет болельщиков других 29 команд лиги и нейтральных зрителей, но по правилам всё честно.



С попытками из-за дуги дело обстоит куда интереснее. Любимым трюком Бороды является постепенное раскачивание опекуна с резким отшагиванием назад и дальним броском. Здесь в пользу Хардена работают сразу несколько составляющих. Во-первых, когда Джеймс делает стэпбек, то защищающийся игрок, находясь под высочайшим напряжением, пытается молниеносно восстановить позицию и часто по инерции врезается в 13 номера «Рокетс». Во-вторых, у многих персональщиков наверняка в голове сидит мысль «главное не получить глупый фол». Что происходит в дальнейшем, вы знаете. В-третьих, не вина Хардена в том, что Пачулия сломал Кавая в финале Запада в 2017 году, и лиге пришлось вносить изменения в правила.

Хардену не свистят пробежки и фолы в нападении

По данному аспекту претензий у ненавистников Бороды может быть куда больше. В проходах Джеймс часто отталкивает рукой защитника, при трёхочковых периодически выбрасывает ногу вперёд, а легендарный двойной стэпбек стал символом судейского произвола. С другой стороны, у арбитров всегда была, есть и будет действовать установка с несколько завышенной планкой допустимого для звёзд лиги.



Все топ-исполнители в ассоциации так или иначе пользуются своим статусом. Пробежки часто не свистят даже дальним резервистам, если в моменте намечается шикарный данк. Джеймс является действующим MVP и вполне естественно, что судьи частенько намеренно пропускают огрехи со стороны лидера «Рокетс».



Почему это так бросается в глаза? Например, в последних 15 матчах «Хьюстона» показатель Usage у Хардена составил космические 43,9%. Борода почти всегда с мячом, поэтому и возросло количество различных не фиксируемых нарушений с его стороны.

К Хардену у судей особое отношение

Пожалуй, для многих указанный фактор перевешивает все остальные. В подавляющем большинстве случаев фолы, которые свистят на Джеймсе, заслуженные. Борода лучше всех в лиге ищет контакт и умеет подставляться под оппонентов, но здесь всё по закону. Вот только почему эти правила не работают для всех остальные баскетболистов лиги, не совсем понятно.

Лидер «Рокетс» совершает 9,1 попытки за игру с расстояния меньше 10 футов. У Леброна данный показатель составляет 9,5, у Эмбиида — 9,8, у Гриффина — 10,3, у Дэвиса — 11,9, а у Янниса — 12,1. Каждый из этих парней за счёт феноменального атлетизма втаптывает в краску различных противников, которым ничего не остаётся, кроме как бить по рукам. Но даже явные фолы судьи часто пропускают, иначе тот же Блэйк пробивал бы по 15-16 штрафных каждый вечер.



Зато на Хардене ребята со свистками видят каждое касание. А, если вдруг добросовестные рефери хотя бы раз за матч проглядят нежное поглаживание по руке Джеймса, то тот начнёт целую минуту зачитывать лекцию о нарушении прав человека. Один из самых забавных эпизодов, демонстрирующих лицемерное отношение к разным игрокам, произошёл в концовке матча «Хьюстон» — «Торонто».

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» NBA on TNT

Харден опекает Кавая в решающем владении, и форвард «Рэпторс» промахивается, выполняя потенциально победный бросок. Очевидно, Джеймс прихватывал левую руку Ленарда. В прошлом на подобное бы никто не обратил внимание, но важен один вопрос: свистнули бы судьи фол, если бы игроков поменяли местами? Разумеется, да.



Борода, безусловно, заслуживает уважение как фантастический атлет и один из самых умных игроков современности. Харден лучше всех в лиге пользуется лазейками в правилах и подстраивает систему под себя. Конечно, не каждому по душе смотреть на театр одного актёра, однако сам факт того, что выступления Джеймса мало кого оставляют равнодушным, уже говорит о многом. Но пока арбитры не начнут трактовать правила более-менее одинаково для всех, поток зрительского негодования будет только усиливаться.