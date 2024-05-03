«Нет шансов». Марюс Григонис — о возможности ухода Атамана из «ПАО»

Защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис не верит, что главный тренер Эргин Атаман покинет команду, если они не выйдут в «Финал четырёх» Евролиги.

«Ноль шансов. Ноль», — с улыбкой ответил Григонис корреспонденту Basket News, когда его спросили, что он думает о заявлении Атамана.

После поражения «зелёных» в первой игре с «Маккаби» Тель-Авив Атаман заявил, что покинет «Панатинаикос», если не выведет команду в «Финал четырёх» Евролиги.

«Я обещал всем здесь присутствующим, что мы выйдем в «Финал четырёх». Если мы не выйдем в «Финал четырёх», в следующем году меня не будет в «Панатинаикосе», — сказал тогда Атаман.

«Панатинаикос» выиграл пятую игру серии с «Маккаби» Тель-Авив и пока продолжает борьбу за победу в розыгрыше Евролиги.

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