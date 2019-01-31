Спокойствие и невозмутимость. «Химки» сильнее «Жальгириса»

«Жальгирису» изначально нельзя было позавидовать. Литовцы, которые привыкли кусаться в матче с любым соперником, попросту не знали, к чему им готовиться. То есть очевидно, что Римас Куртинайтис примется перестраивать нападение, но каким образом?

Например, уже в первой половине стало понятно, что многим игрокам при новом коуче уготованы иные роли: тот же Гарлон Грин, пользовавшийся доверием Барцокаса, отправился в глубокий запас, а Егор Вяльцев, напротив, имеет стабильное игровое время. По крайней мере, сейчас. Малькольм Томас и раньше был одним из краеугольных камней игры «Химок» на обоих концах паркета, но в основном играл в «краске», а тут вдруг стал куда чаще отходить от кольца, выманивая за собой защитника или, напротив, спокойно размениваясь с кем-то из игроков бэккорта. При этом ущерба для игры в трёхсекундной зоне не было — у американца уже в первой половине было три блокшота.

Команде Шарунаса Ясикявичуса в первой половине хорошо удавалось только брать подбор. Это помогало гостям успокаивать игру и набирать очки второго шанса (в три раза больше, чем у «Химок»). Литовцы никуда не отпускали химчан, но игра жёлто-синих явно вселяла оптимизма. В команде появились разноплановое нападение, взаимозаменяемость и, что очень важно, агрессия. Огрехи в защите можно было простить.

Видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

А ещё появилось спокойствие. Когда жёлто-синие на старте третьей четверти пропустили небольшой рывок «Жальгириса» и отпустили соперника на шесть очков, Куртинайтис взял тайм-аут, в котором был предельно спокоен. Тот же Ясикявичус нервничал куда больше, хотя, казалось, у него было для этого меньше поводов.

Сразу после тайм-аута хозяева сразу несколько раз отдали мяч аккурат в руки соперников, а затем провалили концовку четверти, выйдя на последний игровой отрезок при «-9». Команда из Каунаса попала несколько шальных мячей на исходе времени владения, да и в принципе показывала хороший процент. Но даже тогда в действиях подмосковной команды не возникло никакой паники.

И это не могло не сыграть за «Химки». Они вышли доигрывать встречу не обречёнными, а ещё более сконцентрированными: зацементировали защиту, повысили уровень жёсткости, попали несколько трёшек и невероятно быстро вернулись в игру. «-9» за четыре с половиной минуты превратились в лидерство. Хозяев не выбил из колеи даже глупый фол Ди Боста в быстром отрыве, ставший для защитника пятым и заставивший того отправиться досматривать матч со скамейки.

Решающий момент в игре произошёл за две с половиной минуты до конца. Для «Жальгириса» всё ещё было возможно, но в одной из атак в проход пошёл Томас и попал с фолом. Штрафной он смазал, но Микки взял подбор и добавил — тоже с фолом. Тогда стало понятно, что этот матч от «Химок» уже никуда не денется.

«Жальгирис» посыпался и обратно не собрался. Литовцы стали совершать ещё больше ошибок, которые в теннисе назвали бы невынужденными, и смазали себе процент, бросая впопыхах. Напряжённой концовки не вышло и близко.



Химчанам теперь нужно просто запомнить всё то, чему их научила эта встреча, и попытаться повторить это ещё девять раз. До зоны плей-офф, на самом деле, ближе, чем кажется, и главное — перестать видеть попадание в «постсезонку» самоцелью, не уповать на чудесное возвращение Алексея Шведа и просто начать показывать более-менее схожий с сегодняшним баскетбол. А ещё жизненно необходимо сохранить ощущение того, что команде нечего терять. Иначе ничего не выйдет.



Следующий матч в Евролиге — с черногорской «Будучностью».