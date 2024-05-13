Трэйси Макгрэди назвал игрока, который не раскрыл свой потенциал в НБА

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди назвал игрока, который даже и близко не смог максимизировать свой потенциал и раскрыться в НБА, но обладал огромным талантом.

«Майкл Бизли… он слишком хорош. Он великолепен около кольца и за трёхочковой линией. У него были шикарные навыки. Он мог бы быть лучшим игроком в любой команде НБА, точнее, лучшим «скорером», первой опцией. Если бы ему была дана возможность, он бы мог набирать по 25 очков за игру, без сомнений.

Раньше я часто у себя дома собирал людей поиграть в баскетбол. И вот как-то раз пришёл Бизли. Я не хотел ему это демонстрировать, но я был в шоке от его шикарного выступления. Я сразу могу распознать реальный талант. И я сразу понял, что в НБА им распоряжаются неправильно.

Очень жаль, что у него не получилось построить длинную, стабильную карьеру. Поэтому я и говорю — он был слишком хорош, что в лиге не понимали, что с ним надо делать», — заявил Макгрэди в социальных сетях.