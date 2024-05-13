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Йокич набрал почти половину своих очков в 4-м матче с «Миннесотой» в 4-й четверти

Йокич набрал почти половину своих очков в 4-м матче с «Миннесотой» в 4-й четверти
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз» набрал 35 очков, сделал семь подборов и отдал семь результативных передач. Примечательно, что 16 очков серб набрал в четвёртой четверти. Напомним, игра закончилась со счётом 115:107 (29:24, 35:25, 26:30, 25:28) в пользу «Денвера». Благодаря этому «Наггетс» сравняли счёт в серии — 2-2. Следующая встреча между командами состоится 15 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Конли - 15, Таунс - 13, Макдэниелс - 11, Рид - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 2, Андерсон, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Гордон - 27, Маррей - 19, Браун - 11, Холидэй - 10, Джексон - 6, Портер - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт

Забавная реакция Йокича на правильно произнесённое его имя:

Ранее сообщалось, что Йокич и защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс являются обладателями уникальных цифр в плей-офф НБА по одному из атакующих показателей.

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