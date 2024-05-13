Йокич набрал почти половину своих очков в 4-м матче с «Миннесотой» в 4-й четверти

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз» набрал 35 очков, сделал семь подборов и отдал семь результативных передач. Примечательно, что 16 очков серб набрал в четвёртой четверти. Напомним, игра закончилась со счётом 115:107 (29:24, 35:25, 26:30, 25:28) в пользу «Денвера». Благодаря этому «Наггетс» сравняли счёт в серии — 2-2. Следующая встреча между командами состоится 15 мая.

Забавная реакция Йокича на правильно произнесённое его имя:

Ранее сообщалось, что Йокич и защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс являются обладателями уникальных цифр в плей-офф НБА по одному из атакующих показателей.