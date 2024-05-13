НБА приняла решение по допуску Бронни Джеймса к драфту лиги — 2024

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, получил медицинское разрешение участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и играть в лиге. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Бронни был обследован тремя врачами, которые и дали своё заключение. Таким образом, сын Леброна получил возможность принять участие в драфт-комбайне, который проходит с 12 по 19 мая в Чикаго.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA:

Ранее чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелеса» Дуайт Ховард спрогнозировал, как выступит его бывшая команда в следующем сезоне.