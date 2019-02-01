Руди Гобера не позвали на Матч всех звёзд НБА. Они обезумели?

Лига официально анонсировала окончательные составы участников Матча всех звёзд, который пройдет в Шарлотт 18 февраля. Осталось только найти замену Оладипо, но это мелочи.



Сказать, что выбор получился спорным, это не сказать ничего. Многие болельщики уже ощутили себя оплёванными из-за отсутствия в итоговом списке Луки Дончича, который всего немного недотянул по голосам до стартовой пятёрки. Но и это можно понять, как и наличие в составах Кайла Лоури и Расселла Уэстбрука, проводящих не лучшие сезоны.



А вот отсутствие Руди Гобера не объяснить никакими логическими аргументами.



Француз проводит лучший сезон в карьере.



Если вокруг основных показателей ещё можно плясать и спорить, то продвинутые метрики сразу расставляют всё по своим местам. Очевидно лучше Гобера в этой выборке только Дэвис и Йокич, места которых сомнению не подлежат. А вот Таунс и Олдридж сильно проигрывают центровому «Юты». Особенно это касается последнего, который и вовсе проводит относительно слабый, как для себя самого, сезон.

Даже такой специфический показатель, как PER, практически не оценивающий игру баскетболиста в обороне (как кажется, единственный козырь Руди), всё равно демонстрирует серьёзное преимущество Гобера над Олдриджем.



Ну а если говорить про защиту, то здесь и вовсе начинается тотальное доминирование француза. Он лидер лиги по Defensive Box Plus-Minus, второй по Defensive Win Shares и третий по защитному рейтингу. Вы скажете, что Матч всех звёзд не место для сугубо оборонительных исполнителей. Но что тогда там делали такие ребята, как Жоаким Ноа, Рой Хибберт, Тайсон Чендлер и Деандре Джордан, а ранее и Бен Уоллес с Дикембе Мутомбо?



Но забудем на секунду о защите.

Влияние центрового «Юты» на атаку своей команды также очень велико. Давайте просто вспомним, что мы живём в XXI веке и недавно перешагнули в 2019 год. Сегодня игра любого «большого» уже не оценивается исключительно тем, насколько он большой и как хорошо он доставляет мяч в корзину. Ламповые времена, когда игра сводилась к доставке мяча крупному парню, который получал его в глубоком посте, выпивал чашку кофе, читал утренние новости, смотрел новую серию любимого сериала, громко зевал, потягивался и закидывал мяч в кольцо крюком, прошли.



Современный бигмен должен уметь создавать моменты для партнёров по команде. В лиге, которая сошла с ума по трёхочковым, самым ценным товаром стало пространство для игрока с мячом. Чем больше времени и места у снайпера, тем он смертоноснее. А центровые превратились в тех, кто это пространство создаёт.



Представьте себе американский футбол или вспомните фильм «Невидимая сторона» с Сандрой Буллок, если не фанаты этого вида спорта. Современный «большой», по сути, является райт тэклом, задача которого — защитить раннинбека от соперников, которые пытаются помешать ему пройти через линию защиты. В баскетболе все ровно то же самое. Главная задача центрового или тяжёлого форварда (эта позиция постепенно умираюет) — отсечь защитника от игрока с мячом и позволить тому выйти на оперативное пространство для атаки.

Гобер — король этой функции в НБА. Вот уже третий год подряд он лидирует в лиге по количеству очков, набираемых после его заслона. Он может не набирать 20+10, но от него напрямую зависит эффективность нападения всей команды. Из игроков основной ротации именно с Гобером на паркете команда демонстрирует лучшие показатели реализации бросков с игры (46,6%) и из-за дуги (35,4%). Соответственно без центрового эти же показатели обрушиваются до худших (44,8% и 32,8% соответственно).



Если смотреть на средние показатели по лиге, то это падение из десятки лучших в третий десяток, а по реализации дальних бросков так и вовсе на последнее место.

Достаточно красноречиво демонстрирует влияние Гобера и реализация с игры у его основных партнёров по стартовой пятёрке. В скобках — реализация из-за дуги.



Неудивительно, что центровой «Юты» входит в число самых эффективных «больших» при пик-н-роллах. Баскетбол коллектива из Солт-Лейк-Сити не отличается сложностью тактических схем, но команда берёт своё за счёт сумасшедшей эффективности, которую обеспечивает Гобер.

Даже когда «Юта» буксовала на старте, Руди всё равно был в числе лучших игроков лиги, если смотреть куда-то за пределы графы «набранные очки». Он один из самых эффективных каттеров (рывки к кольцу) лиги и в числе лидеров по количеству добавления мяча в корзину после промаха партнёра. Он прекрасно понимает свои слабые и сильные стороны, не берясь за то, что ему даётся с трудом, и выводя свои козыри на уровень лучших в лиге.

«Руди Гобер абсолютно точно «оллстар». Он один из самых влиятельных игроков в лиге. Это не субъективно, это очевидно и демонстрирует недостатки системы выбора игроков на Матч всех звёзд. Мы говорим о ценности защиты, но, когда доходит до дела, мы выбираем очки и ещё раз очки. Руди является лучшим защитником лиги, но он ещё и атакующая сила со своими заслонами, завершением атаки и пространством, которое он создаёт одним своим присутствием», — резюмирует всё вышесказанное главный тренер «Юты» Куин Снайдер.



И это далеко не единственный человек (и даже не второй, после вашего покорного слуги), который был возмущён невызовом Гобера на Матч всех звёзд.



Генеральный менеджер «Джаз» Деннис Линдси ещё не комментировал ситуацию, но высказалась его жена. «Очень тихая ночь в доме Линдси… не думаю, что я когда-то видела Денниса настолько дико взбешенным», — пишет она.



Президент клуба Стивен Старкс призывает к прозрачности голосования. «Руди Гобер обязан быть на Матче всех звёзд. Полная бессмыслица, мы требуем большей вовлечённости и подотчётности. Если тренеры голосовали, то сделайте результаты публичными».

Этот твит прокомментировала всё та же Бекки Линдси, назвавшая это «ограблением». Но масштаб возмущения вышел далеко за пределы штата Юта.

«Руди Гобер является действующим лучшим обороняющимся игроком НБА, лидирует в лиге по показателю Win Shares и по проценту реализации с игры при 15 очках и 12,8 подбора. «Джаз» имеют лучшую разницу побед и поражений среди всех команд, которые остались без «оллстаров», — констатирует очевидное авторитетный журналист ESPN Тим МакМахон.

«Руди Гобер должен быть в команде всех звёзд. Если вы считаете оборону чем-то ценным, то он однозначно суперзвезда, заслуживающая вызова», — согласен с ним коллега по ESPN Джей Байлас.

«Выбор Ламаркуса Олдриджа вместо Руди Гобера — это СМЕШНО», — пишет один из создателей ClutchPointsApp Шэйн Янг.

«Ламаркус Олдридж и Клэй выше Гобера», — недоумевает телеведущий Джей Эй Скитс.



Пролет мимо Матча всех звёзд будет стоить самому Гоберу миллиона долларов в виде бонусов, прописанных в его контракте. Он не заработает эту сумму даже если его возьмут в качестве замены кому-то из травмированных. Но обидно даже не это (хотя для Руди это обидно).

Куин Снайдер очень чётко сформулировал основную мысль, проходящую через умы многих болельщиков в последние годы. Лиге не интересна защита, ей больше не интересна соревновательная составляющая, ей интересно только зрелище. Кто-то скажет, что Матч всех звёзд и создан для зрелища. Но ещё в начале века на этих выставочных матчах устраивались настоящие побоища, в которых даже Аллен Айверсон упирался в защите, чего не делал в клубе. Но это никак не мешало зрелищу, даже наоборот. Когда лучшие баскетболисты планеты собираются вместе и решают, чья же команда лучше, причем реально хотят победить, — это оргазм для любого болельщика.



Наличие в таких матчах Дикембе Мутомбо, Бенов Уоллесов, Деннисов Родманов или даже Роев хиббертов совершенно не сказывалось на зрелищности. Два десятка незаинтересованных профессионалов никак не возбудят зрителя, сколько ни меняй обёртку этой конфетки в виде нового формата с двумя капитанами.



Если на этом мероприятии собираются не действительно лучшие игроки (иначе здесь были бы Гобер, Сиакам, Блэдсоу и Харрис) и не игроки, которых хотели видеть зрители (иначе здесь были бы Дончич, Роуз и Уэйд), то кто?



И как тогда должно называться это мероприятие?

Ещё больше текстов о НБА в Telegram-канале автора.