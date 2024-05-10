Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 10 мая
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Сегодня, 10 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 10 мая
- «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 94:118.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 110:119.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. На его счету 33 очка, 12 подборов и восемь результативных передач.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
94 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 19, Притчард - 13, Хорфорд - 11, Уайт - 10, Холидэй - 4, Бриссетт - 3, Корнет - 3, Уолш - 2, Хозер - 2, Спрингер - 2, Тиллман, Михайлюк, Кета
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, ЛеВерт - 21, Мобли - 21, Гарлэнд - 14, Страс - 12, Окоро - 12, Ньянг - 4, Моррис - 4, Томпсон - 1, Меррилл, Джонс, Аллен
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 20, Холмгрен - 11, Уиггинс - 9, Гидди - 8, Дорт - 8, Уильямс - 8, Джо - 7, Уоллес - 6, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Вашингтон - 29, Дончич - 29, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 13, Грин - 11, Ирвинг - 9, Джонс - 9, Лайвли - 2, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
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