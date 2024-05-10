Сегодня, 10 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 10 мая

«Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 94:118.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 110:119.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. На его счету 33 очка, 12 подборов и восемь результативных передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач.