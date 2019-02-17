Кущенко: болельщики показали просто фантастическую любовь

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2019 закончился. Победила в нём команда Звёзд мира, которая за три года проведения «звёздных» игр пока не знала успеха. Итоги одного из главных событий года в российском баскетболе подвёл президент Единой лиги Сергей Кущенко.

«Критически отнесусь к этому Матчу звёзд, у нас были недоработки. Надеюсь, что зрители и телезрители их не заметили. Но нам есть, над чем работать, чтобы сделать наши игры совсем идеальными. Чаще нужно репетировать. В этот раз подготовка к мероприятию была на один день короче, поэтому, наверное, люди, которые в баскетболе давно, увидели наши ошибки.



Сложнее всего было сделать баскетбол в темноте, который у нас прошёл в одном из перерывов. Мы переживали, как будет смотреться по телевизору. Этого же никто не делал ни в США, ни здесь. Это нас и привлекло. Надеюсь, это было красиво. Мы пытались сделать всё для зрителей. Но стоит признать, что и с болельщиками можно было поработать получше. Это если уж совсем критично отнестись.

А так — всё неплохо. «Бросок на миллион» привлёк много внимания, слэмданк-контест, мне кажется, один из лучших был. Ребята реально постарались. Сам баскетбол, как обычно: шоу-тайм на протяжении трёх четвертей, после чего каждая команда захотела выиграть. Эти ключевые подборы сборной мира решили исход встречи, в итоге ребята нашли человека, который забьил трёху, — Кендрик Перри. Бросок стал победным.

Это видео можно посмотреть на youTube-канале Единой лиги ВТБ.



Третий матч подряд показывает, что наши баскетболисты действительно хотят выиграть. Все, в конце концов, думают о победе. Последние три-четыре минуты были очень плотными.

Мне очень понравилось, что было на автограф-сессии. Очереди огромные. Надо отдать должное нашим клубам и ребятам, которых выбрали, но они не смогли сыграть, — Нандо де Коло и Алексей Швед. Болельщики показали просто фантастическую любовь. Мы в принципе это продвигаем, чтобы баскетболистов любили. Я зашёл в раздевалку и к тем, и к другим, просто сказал всем: «Ребята, просто получите удовольствие. Это ваш праздник и праздник для людей, которые купили билеты и пришли просто отдохнуть в выходной день». Это же самое то время, когда люди проводят время с семьями, это отдых — отдых с нашим крутым баскетболом.



Следующий Матч всех звёзд? Давайте сделаем шорт-лист прямо по рейтингу: Казань, Москва, Пермь, Краснодар. Это заявки, которые мы будем смотреть».