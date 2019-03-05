Чем меньше, тем больше. «Нижний» деклассировал «Венецию»

Зоран Лукич не мог рассчитывать на двух ключевых игроков и играл против команды, которая была посеяна выше. Но это всё мелочи.

«Нижний Новгород» — скромный, но очень целеустремлённый клуб. Если целенаправленно не следить за командой Зорана Лукича, можно подумать, что она опять только и делает, что кусает фаворитов — то «Химки» огорчит, то «Зенит» ни с чем оставит.

Но вообще-то параллельно с этими большими победами маленького клуба разворачивается настоящая драма. В сентябре чёрно-белые выжили в шестиматчевой мясорубке квалификации Лиги чемпионов, отобрались в регулярку турнира и попали в очень сильную группу, среди участников которой были в том числе «Мурсия», «Банвит», «Авеллино» и «Вентспилс». Единственное, что можно было в этой ситуации гарантировать, — это проблемы. Большие проблемы.

Ничего не было понятно вплоть до последнего матча, и только когда во всех играх раздались финальные свистки, «Нижний» возликовал — по дополнительным показателям он стал третьим в своей восьмёрке, хотя «Авеллино», имевший такое же соотношение побед и поражений, занял пятое место и закончил выступление.



Попадание на «Венецию» в 1/8 финала было не то чтобы хорошей новостью — в прошлом году именно эта команда не пустила нижегородцев в полуфинал Кубка Европы ФИБА, в итоге взяв трофей. С тех пор расстановка сил почти не изменилась, и итальянцы в этой паре явные фавориты. Впрочем, когда речь идёт о «Нижнем», то о фаворитах вообще говорить не приходится.

«Главное, чтобы даже в поражениях к команде не было претензий» Сергей Панов — о загадочной Лиге чемпионов, невызове в сборную Ивана Стребкова и тяжёлом моменте для Зорана Лукича.

К играм на вылет команда Лукича подошла с травмированными Кристофером Чераповичем и Иваном Стребковым — двумя если и не системообразующими, то точно ключевыми игроками. Но баскетбол слишком часто опровергал законы логики и доказывал, что, на самом деле, чем меньше, тем больше.



Начали хозяева медленно, под кольцо предпочитали не идти, очки набирали в основном бросками издали. Но вскоре заторможенность пропала, причём так резко, что «Венеция» даже не успела опомниться. В нападение чёрно-белые понеслись на сверхзвуковых скоростях (после выхода России из договора РСМД это даже легально), стали проходить «двоечки» и врывания в «краску», в промышленных масштабах посыпались перехваты.



От двузначного гандикапа уже в первой четверти итальянцев спасла сирена, но во второй они должны были справляться сами. А пойди попробуй справиться с таким «Нижним»! Кендрик Перри не бегал, а буквально телепортировался по паркету — его пыл Вальтеру де Раффаэле оставалось тушить только тайм-аутом, но к этому моменту американец уже успел, как Пикачу, заразить партнёров энергией.К большому перерыву разрыв замер на «+17» для нижегородцев.

Это видео можно посмотреть в Instagram Лиги чемпионов.

Если «Венеция» планировала проходить дальше 1/8 финала, то ей нужно было делать что-то уже в Нижнем и надеяться на то, что дома дела пойдут веселее. И итальянцы во второй половине действительно постарались вернуться в игру.

Первая попытка случилась в середине третьей четверти, когда гости уже не проигрывали, а летели 24 очка. Нижегородцы чуть сбавили скорости и плотность в защите, за что тут же были наказаны — у венецианцев и бросок пошёл, и подборы в нападении, и попадания с фолом. Но их рывок остановился стоило Перри этого по-настоящему захотеть.

Чуть более страшно стало в начале последней четверти, когда у «Нижнего» на фолах подвисли несколько лидеров, а «Венеция», даже лишившись из-за перебора персональных замечаний Маркеза Хэйнса, прибавляла и прибавляла. Стефано Тонут и Митчелл Уотт в четыре руки не просто вернули свою команду в эту серию, но и непосредственно в игру.



Ждать очередного спасения от Перри было бы слишком наивно, потому что лимит на чудеса рано или поздно заканчивается. Но законы логики снова дали сбой, и американец — уже давно висевший на четырёх фолах! — принялся разрушать надежду «Венеции» одну за одной. Несколько проходов и попаданий с висящими на себе соперниками, пара трёшек — и дело сделано. Разрыв снова устремился к 20, и этот процесс было не остановить.

К ответному матчу в Венеции 12 марта у нижегородцев, как ожидается, поправятся Стребков и Черапович. Это не означает автоматического прохода в четвертьфинал, но существенно увеличивает шансы команды Зорана Лукича.



В следующем раунде победитель этой пары попадает на победителя пары «Мурсия» — «Антверпен».