Открытый финал. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон», но это ничего не значит

1. Матч «Хьюстона» и «Голден Стэйт» в первую очередь хорош тем, что его итог можно подогнать под любой ответ. Что-то вроде открытого финала, когда каждый зритель волен трактовать концовку на свой вкус.

Собственно, это идеальный вариант для мало что значащей игры между большими командами: не претендовать на сакральное знание и далеко идущие выводы, а стать трейлером чего-то большего. Детали — вот что главное в проходных матчах между хорошо знающими друг друга соперниками.

С одной стороны, «Уорриорз» выиграли в гостях у здорового «Хьюстона» без Кевина Дюранта. Причём эта победа была справедливой: действующие чемпионы действительно оказались сильнее. «Рокетс» за весь матч вели в счёте всего 80 секунд и стабильно держались позади.

Но картина резко изменится, если взглянуть на неё под другим углом. Техассцы ужасно попадали из-за дуги (26,8%), вдрызг проиграли щит (31-44 по подборам и 5-12 по подборам в нападении) — но всё равно постоянно находились рядом и едва не довели дело до овертайма.

Забавно, но обе точки зрения примерно одинаково близки к правде. ГСВ действительно был сильнее в гостях без Дюранта, а «Хьюстон» действительно дожил до полноценного клатча, хотя бросок (а это основополагающий фактор для «Рокетс») вроде как совсем не шёл.

Никакого противоречия здесь нет. Принцип вырывания фактов из контекста и нахождения удобного угла обзора — это игла, на которую прочно подсели современные СМИ. По отдельности две крайности могут выглядеть нелепо и даже взаимоисключающе, но вместе они составляют две половины одного целого. Это отображает дуалистичность человека, сэр.

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2. Отследить реальный уровень старания «воинов» в том или ином матче регулярки против «Хьюстона» можно с помощью темпа.

Год назад «Рокетс» поставили ГСВ на грань пропасти. Та серия получилась медленной и вязкой, а раннее нападение прорезалось крайне редко. Средний темп составил 93,8 владения за встречу — маловато даже по меркам плей-офф.

В финале Запада темп лишь раз превысил 97 владений, хотя в трёх матчах из семи концовкой не пахло и близко (105:127, 126:85 и 115:86), а потому упираться в защите в последние шесть-восемь минут не было никакого смысла, что обычно увеличивает скорости.

«Голден Стэйт» с каждым новым сезоном понемногу бронзовеет: находить мотивацию на промежуточные встречи неоткуда да и, в общем-то, незачем. Запас индивидуального таланта позволяет валять дурака и проигрывать «Финиксу», но всё равно занимать первую позицию на Диком Западе.

И вот что мы видим: темп во втором матче регулярки с «Хьюстоном» — 98,3 владения, в третьем — вообще 103,3. Первая игра стоит особняком (85,9), но тогда ГСВ пришлось обойтись без Стива Карри. Именно он остаётся ключевым игроком для системы нападения «Уорриорз», а потому ужасный исход той встречи (86:107) более чем логичен.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Голден Стэйт».

В отсутствии Карри «Уорриорз» теряют ширину атаки и в разы хуже генерируют свободное пространство, без которого эффективность нападения резко падает: много изоляций и бросков на исходе владения, подавляющее большинство — с сопротивлением.

А теперь сегодняшние цифры: 91,5 владений на команду (норма по сезону — 100), 21 очко в раннем нападении на двоих (норма — 31,2). Получать 0-4 в сезонной серии действующему чемпиону не с руки, а потому «воинам» всё же пришлось включаться. В первую очередь, конечно, в защите.

Её уровень нельзя назвать топовым, но на фоне откровенной лени в недавних матчах отличия очевидны. По сути эта игра была наиболее близка к плей-оффной среди всех четырёх очных встреч ГСВ и «Хьюстона» в регулярке. В первой у калифорнийцев не было возможности играть в свой баскетбол из-за отсутствия Карри, во второй и третьей включаться получалось только на короткие отрезки.

Итак, сегодня условия были максимально приближены к боевым. Результат — «Рокетс» не спас ни свой паркет, ни отсутствие Дюранта.

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3. Цинизм «Хьюстона» вынуждает нас учиться называть вещи своими именами. Вот как это работает.

Хозяева реализовали 26,8% трёхочковых, но вердикт «у них не полетело» или «им не повезло» будет искажением. «Они попадали из-за дуги хуже обычного» — так гораздо ближе к истине. Подопечные Майка Д'Антони реализовывали броски с сопротивлением даже лучше соперника (53,6% против 52,9%), а точность открытых бросков была сопоставима (44% против 47%).

Выходит, дело не в точности, а в качестве: «Рокетс» хуже привычного находили открытые трёхи, у «Уорриорз» их было не меньше. Без помех с периметра чаще обычного мазал только Пи ДжейТакер, но у гостей тем же отличились Андре Игудала и Дрэймонд Грин.

В итоговом проценте попаданий хозяев закономерности больше, чем невезения. «Воины» здорово отзащищались на дуге и вынудили Хардена с компанией чаще атаковать из непростых ситуаций. Техасцы ничего толком не выжали из разменов на Луни и Казинса, да и высокие заслоны помогали редко.

Луни вообще стал невоспетым героем встречи. Бигмен качественно отработал свои 16,5 минут, в ходе которых был главной мишенью «Хьюстона». Пол и Харден разменивались на него в каждом втором владении, но остались ни с чем. По защите на ногах против «малышей» Луни даст фору 85% бигменов лиги.

Вдобавок пятый номер очень помог на щитах (пять подборов в нападении) и набрал шесть очков. Наличие Луни снижает атакующий потенциал калифорнийцев, но это вполне естественно для игрока ротации.

Кевон слабо вылавливает передачи и плохо завершает с сопротивлением. Во второй половине «Рокетс» включали дабл-тимы именно за его счёт, пытаясь спровоцировать Карри на потерю. Тем не менее, Луни всё увереннее смотрится в роли надёжного бэкапа, который выйдет на 15 минут и даст хорошую защиту.

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4. Аргумент про «не летело» в случае с «Хьюстоном» выглядит особенно комично. Речь идёт о единственной команде в истории лиги, которая бросаёт трёхи чаще двухочковых. 51,5% от всех бросков с игры совершается из-за дуги, идущий вторым «Милуоки» отстаёт на три корпуса (41,8%).

При таких акцентах «Рокетс» обречены напрямую зависеть от точности дальних попаданий. Это осознанный риск, который был заложен в систему ещё на стадии программирования. Отсутствие плана «Б» неизбежно ведёт к осложнениям в тех случаях, когда оппонент не проваливается на периметре и снижает урон от мисматчей.

Такие вещи входят в цену билета. Соответственно, на «не полетело» можно списать 90-95% от всех поражений, ведь мы говорим о самом радикальном проповеднике цифровой эры с 45 бросками из-за дуги за поединок. Проверьте себя и попробуйте сходу назвать пару-тройку худо-бедно важных матчей, в которых не имеющий проблем с травмами «Хьюстон» проигрывал, хотя у него явно «летело». Это не так-то просто.

Второй важный момент — результаты матчей с участием «Рокетс» странно оценивать в духе «соперник играл лучше». Детище Дэрила Мори не мыслит в категориях «хорошо-плохо» или «красиво-уродливо», эстетика и разнообразие техасцев не волнует.

«Соперник оказался сильнее» — так будет точнее с точки зрения цифрового баскетбола, где всё оценивается результатом и эффективностью. При желании победу «Голден Стэйт» можно объяснить гибкостью и разнообразием. «Воины» готовы подстраиваться под слабости соперника и использовать их, а ценности и методы «Хьюстона» незыблемы.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Голден Стэйт».

Эта разница проявилась и сегодня. Попробуете угадать двух игроков, набравших из «краски»больше всех? С первым нетрудно —Демаркус Казинс накидал 16 очков. А вот второй — вовсе не Клинт Капела (12), не Джеймс Харден (12) и даже не Крис Пол (10) со Стивом Карри (8).

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5. Это Клэй Томпсон. 14 очков, 7 из 10 с трёхсекундной зоны. Тут надо бы сказать, что в среднем по сезону один из лучших снайперов лиги совершает всего 3,5 попытки из «краски», то есть примерно в три раза меньше.

Команда Майка Д'Антони слабо защищается внутри и занимает 29 место в НБА по пропущенным очкам из трёхсекундной зоны (52 за матч, хуже только у «Финикса»). Практически вся нагрузка выпадает на Клинта Капелу, без него страховать под кольцом просто некому.

«Голден Стэйт» надавил на эту точку. Демаркус Казинс совсем недавно вернулся после травмы и очень тяжёл на ногах, а смотреть на его проходы можно только через боль. Но вовремя отдать внутрь, обыграть любого центрового лицом к кольцу и поднять Капелу в воздух ложными движениями он готов и сейчас.

Казинс часто получал мяч в четырёх-шести метрах от корзины и вынуждал Капелу выходить за ним — бросок у центрового по-прежнему на месте. Под кольцом хозяев образовывалась дырка, которую кто-то из игроков ГСВ конвертировал в очки своевременным врыванием после получения заслона.

Стив Карри и Клэй по объёму движения напоминали себя образца плей-офф, за счёт чего «Уорриорз» и получали хорошие броски. Демаркус набил 27 очков, 8 подборов и 7 передач, выдав свой лучший матч после возвращения. Клинта Капелу он просто не замечал.

Впрочем, в потенциальной серии плей-офф Казинсу будет тяжелее. Сегодня «Хьюстон» быстро выписал ему два фола, после чего успокоился и в дальнейшем практически не провоцировал мисматчи на центровом. Свою роль сыграл и Стив Керр, старавшийся разводить игровые отрезки Демаркуса и Хардена.

В апреле-мае нагрузка на ДМК в обороне явно увеличится, даже если в соперниках будет не «Хьюстон».

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