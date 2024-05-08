Лучшие студенческие команды сыграют в Суперфинале АСБ в Химках

С 23 по 25 мая в БЦ «Химки» пройдет Суперфинал Кубка Лиги Белова. Четыре лучшие мужские и женские команды АСБ выяснят, кто достоин срезать сетку и забрать золотые медали.

АСБ уже традиционно стала школой для будущих профи — там в своё время играли Семён Антонов, Андрей Кощеев, звёзды 3х3 Станислав Шаров, Влад Мелешкин и многие другие. Среди потенциальных участников Суперфинала — действующие чемпионы страны по баскетболу 3х3, звезды медиалиги и будущие профессионалы, а интрига в противостоянии за чемпионство сильна как никогда.

23 мая пройдут четыре полуфинала, 24 мая — матч за бронзу и финал у девушек, 25-го мая — финальный день для мужского чемпионата.