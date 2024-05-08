«Ещё не конец света». Халибёртон рассказал о подготовке ко второй игре с «Никс»

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон дал комментарий по поводу предстоящего второго матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».

Напомним, первая встреча завершилась победой нью-йоркской команды со счётом 121:117.

«Я ошибся в том, как нужно было действовать в этом матче. Я должен быть тем, кто я есть, но да, завтра я буду лучше.

Это всё, о чём я когда-либо просил. Я всегда хотел играть в плей-офф. Ещё не конец света. Мы проиграли одну игру. Я понимаю, что завтра у нас есть возможность провести ещё одну и вернуться домой со счётом 1:1, так что я не бью тревогу и не паникую», — сказал Халибёртон во время общения с журналистами после тренировки.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Никс» финишировали на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Индиана» закончила сезон на шестом месте Востока.