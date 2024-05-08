Евролига: расписание матчей 1/4 финала 8 мая

Сегодня, 8 мая, в Евролиге запланировано два матча в рамках четвертьфинальных серий. В Монако одноимённая команда примет «Фенербахче», а «Барселона» дома встретится с «Олимпиакосом».

«Монако» и «Фенербахче» выйдут на паркет в 20:00 по московскому времени. Второй матч игрового дня стартует через два часа — в 22:00.

Напомним, в обеих сериях счёт 2-2. Четвертьфиналы проводятся до трёх побед. «Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является мадридский «Реал», который уже пробился в «Финал четырёх».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч. «Монако» — «Фенербахче»:

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч. «Барселона» — «Олимпиакос»: