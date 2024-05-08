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Евролига: расписание матчей 1/4 финала 8 мая

Евролига: расписание матчей 1/4 финала 8 мая
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Сегодня, 8 мая, в Евролиге запланировано два матча в рамках четвертьфинальных серий. В Монако одноимённая команда примет «Фенербахче», а «Барселона» дома встретится с «Олимпиакосом».

Календарь. Евролига
Плей-офф Евролиги. Сетка

«Монако» и «Фенербахче» выйдут на паркет в 20:00 по московскому времени. Второй матч игрового дня стартует через два часа — в 22:00.

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
08 мая 2024, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в обеих сериях счёт 2-2. Четвертьфиналы проводятся до трёх побед. «Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является мадридский «Реал», который уже пробился в «Финал четырёх».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч. «Монако» — «Фенербахче»:

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч. «Барселона» — «Олимпиакос»:

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