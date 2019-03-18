Постскриптум. Итоги матча «Милуоки» — «Филадельфия» в формате «Твиттера»

1. Такому Яннису абсолютно неважно, против кого атаковать. Грек выдал самый результативный поединок в карьере, уничтожая в «краске» любого противника — от Симмонса до Эмбиида. Если бы судьи свистели на Адетокунбо все нарушения, он пробил бы не 21 штрафной, а 30. 52+16+7 при одной потере и показателе плюс/минус «+12». В проигранном матче. Вау.

2. Брогдон в системе Буденхольцера практически незаменим. Малколм — это не просто дивная бросковая линейка (50,5%-42,6%-92,8%), но и по-настоящему умный и стабильный олл-эраунд игрок, который дополняет лидеров и склеивает атаку команды. Джордж Хилл не может быть полезным в важных встречах на больших минутах, поэтому у «Милуоки» имеются лишь два приличных диспетчера. Миддлтон и Яннис прежде всего хороши в других компонентах, а двигать мяч и задавать вектор развития нападения у «Милуоки» призваны Бледсо и Брогдон. Без Малколма атака «Бакс» прилично проседает.



3. Но это ещё не всё. При оптимальном ростере Брогдон традиционно много играл с резервистами, и делал это качественно. Без Малколма эффективность скамейки «Бакс» стремится вниз. Вторую и четвёртую четверти с запасными начинал Эрик Бледсо — получалось очень так себе. Разница за 36 минут с Яннисом на паркете — «+12» в пользу хозяев. Оставшиеся 12 минут без грека «Сиксерс» выиграли «+17». Ужасно.

4. Фактически вылет Брогдона на шесть-восемь недель — это покушение на целостность «Милуоки» как команды. Сегодня «Бакс» выглядели как классический пример ДО и ПОСЛЕ из рекламы: с Яннисом на паркете огневая мощь одна, без него — принципиально иная (говоря грубо — никакая). Брогдон не делал ничего сверхъестественного, но ему стабильно удавалось упорядочить игру простыми и грамотными решениями. Сегодня этого не было, хотя «Филадельфия» не слишком упиралась в защите.



5. Это была первая полная игра без Малколма. Времени у Буденхольцера достаточно, и определённый прогресс непременно будет. Эту проблему точно придётся решать: как минимум первый раунд плей-офф защитник пропустит. В этом и кроется подвох: вылет Брогдона — это не просто история о перераспределении 11-12 бросков между партнёрами, а полноценное уравнение с несколькими неизвестными для тренера.



6. «Бакс» лидируют в НБА во многом благодаря глубине состава и эффективной игре «скамейки», без них внутренний баланс разрушится. На данный момент провисание в минуты на стыке четвертей слишком велико, чтобы считать его случайностью. Решить ситуацию простым переводом Бледсо на роль вожака резервистов вместо Брогдона едва ли получится — всё же по функционалу эти игроки заметно различаются.

7. Ситуация потребовала от Янниса стать Каваем: в трудные моменты «Милуоки», как и нынешнее «Торонто», просто отдавал мяч лидеру и смотрел, потому что ничто другое не работало. И грек — несмотря на поражение — справился. У «оленей» не получалось ровным счётом ничего, мазали все и много. В первой половине выстрелил Ди Джей Уилсон, отрезками был хорош Крис Миддлтон. И всё.

8. Не летело ни у кого, а «Филадельфия» попала 47% из-за дуги и выиграла щит. Но грек всё равно оставлял «Бакс» в игре: собирал фолы, лупил трёхочковые, бежал в отрывы. И пусть через пень-колоду, но затащил хозяев в клатч. Некоторые поражения закаляют сильнее триумфа — сегодня, пожалуй, был как раз такой случай. Если «Бакс» удержатся на первой строчке в лиге к концу регулярки, шансы Хардена и Джорджа на MVP будут скромными.



9. Бретт Браун показал невероятное чувство момента. Если к общему рисунку игры «Сиксерс» всегда было немало вопросов, то время для тайм-аутов наставник «Филадельфии» выбирал сегодня просто идеально. В том, что Яннис так и не получил внятной поддержки, есть немалая заслуга Брауна. По ходу встречи несколько раз в воздухе висел запах рывка со стороны «Бакс», но Бретт тут же доставал свой дезодорант и не позволял Яннису с компанией оседлать волну. Точечные паузы сбивали оппонента с ритма.

10. У «Филадельфии» есть уникальная фишка, способная дать преимущество над всеми соперниками по Востоку. В оптимальном составе у «Сиксерс» всегда на паркете есть минимум две звезды, готовые тащить команду в проблемных ситуациях. В плей-офф количество критических моментов резко возрастёт, но в распоряжении Бретта Брауна фантастический уровень таланта, который и делает разницу в больших встречах. Рулил традиционно Эмбиид, с резервистами был активен Харрис, а Батлер скромно дождался клатча и закопал «оленей».



11. Против команд с забетонированной «краской» Симмонс слишком часто превращается в ролевика. Бен отбегал на площадке почти 35 минут, но в нападении запомнился лишь подборами да парочкой классных передач. Для игрока с претензиями (впрочем, полностью оправданными) на звёздный статус этого мало. Сегодня Бен будто вернулся в прошлогоднюю серию с «Бостоном».



12. Плана «Б» к плей-офф у Буденхольцера не будет, травма и последующее возвращение Брогдона скомкает оставшиеся недели регулярки. «Милуоки» слишком сильно зависит от процента попадания из-за дуги, что по определению ограничивает шансы в плей-офф. Даже когда не идёт, «Бакс» продолжают пулять с периметра и оказываются не способными набрать очки более надёжным способом.

13. Лучший план «Б» клуба из Висконсина — переход на героический баскетбол, построенный вокруг Янниса. С одной стороны, в плей-офф пространства будет меньше, а бросок грека всё ещё нестабилен — не самая надёжная ставка. С другой — попробуйте назвать хотя бы три серьёзные команды, у которых альтернативный план точно будет лучше этого. Яннису только 24, но с каждым годом он реально становится лучше даже без стабильной трёхи.



14. «Филадельфия» постоянно меняла опекуна Янниса. Свой «полтинник» он всё равно набрал, но в условиях слабой помощи от партнёров ничего критичного в этом не было. Зато игроки «Сиксерс» экономили силы на атаку (три-четыре владения по греку — и передышка) и избежали фол-трабл.



Успешно вышли отфолиться Майк Скотт и Джеймс Эннис, помог Симмонс, пару краж провернул Джимми Батлер — нагрузка распределялась равномерно. Тренерский штаб гостей был хорош.

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