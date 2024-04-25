Менеджер «Црвены Звезды» Илич был арестован за вождение в нетрезвом виде

Менеджер «Црвены Звезды» и сборной Сербии Небойша Илич был арестован за вождение под воздействием алкогольных напитков, сообщает Nova. Функционер попытался сбежать от полиции, но был пойман.

После задержания Небойша был доставлен в участок, где было выявлено, что в его крови содержится около 1,7 промилле алкоголя.

Небойша с 2001 года является менеджером «Црвены Звезды», а с 2010 года — сборной Сербии. За время своей работы в белградском клубе ему удалось помочь организации завоевать 15 титулов. Вместе с национальной командой ему удалось выиграть четыре серебряных медали на международных турнирах.

В качестве игрока Илич становился MVP сербского чемпионата в 1993 году. В то время серб был баскетболистом «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда» в драматичной концовке победила «Партизан»