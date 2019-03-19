Спасибо, Кори! Хиггинс спас ЦСКА на последних секундах

Ещё год назад кто мог подумать, что ЦСКА и «Эфес» сыграют в матче с хоть какой-то турнирной ценностью? Прошлогодний аутсайдер в этом сезоне настолько крут, что претендует на право домашней площадки в плей-офф! Но не только мотивация турков обещала этой игре повышенный градус. ЦСКА отстал от лидирующего в регулярке «Фенера», но от амбиций на первую строчку не отказывается. Победа в Турции оставляла определённые шансы на итоговое лидерство.

Гладко в таком матче пройти ничего не могло. ЦСКА прилетел в Стамбул без Хэкетта, что могло стать серьёзной проблемой. Дениэл в этом сезоне слишком хорош в защите один в один. Господин Ларкин из «Анадолу» не без доли радости воспринял эту новость.

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Тем не менее, обе команды начали встречу с жёсткой защиты, вынудив друг друга завершать первые владения звоном сирены без броска. «Эфес» на правах хозяина в этой ситуации оказался наглее и провёл стартовый отрезок лучше: Моэрманн и Данстон организовали рывок 7:0 и вынудили Итудиса брать тайм-аут. Кардинально грек ничего менять не стал: Боломбой, игравший с первых минут, продолжил опекать Моэрманна. Однако получалось у него с переменным успехом. Француз успел стать самым результативным игроком своей команды, а Джоэл отыграл четверть почти целиком.



Не клеилась у армейцев игра и в атаке. Турки демонстрировали удивительную подвижность на своей половине площадки и лишили армейцев возможности эффективно разыгрывать мяч. Отсюда и нулевой процент попаданий с периметра. Слегка обескураженный ЦСКА и изрядно запыхавшийся «Эфес» ушли на первый перерыв при счете 20:15 в пользу хозяев.



Турецкая защита предсказуемо сдулась во второй четверти. С выходом на площадку Хайнса дела у команды Атамана совсем поплохели. Кайл был быстр, агрессивен и результативен — 13 очков за четверть и лидерство «красно-синих» — всё это теперь числится в его резюме по итогам второй десятиминутки. «Эфес» только за счёт редких трёхочковых некоторое время продержался в зоне равноценных разменов, но проиграл краску и отпустил армейцев на семь очков.

С сиреной хозяева всё же добили свои очки, вернув отставание в категорию «достигаемое».

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До третьей четверти ЦСКА успешно справлялся с лидером «Эфеса» Ларкином. Ничего и близко не напоминало его перформанс в прошлом туре против «Барселоны». Разыгрывающий регулярно втыкался в защитников, ассистировал мало, а «нарисованные» фолы убеждали только собственного тренера. Атаман слишком экспрессивно попытался привить судьям любовь к «искусству», за что получил технический.



Вдобавок Моэрманн захромал в подтрибунку и всю третью четверть просидел на дальнем краю турецкой скамейки. ЦСКА с аппетитом почуял слабость соперника и быстро оторвался на 11 очков. Не обошлось в этом рывке без долгожданной трёшки. Для точного броска с дистанции «армейцам» потребовалось 10 попыток.



«Эфес» попробовал угнаться за гостями в быстрых переходах, но в этом отрезке ЦСКА был способен закрыть всё что угодно. Шестой блокшот армейцев выглядел вот так.

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Некая стабильность в атаке хозяев вернулась с выходом на площадку Данстона. Бигмен был единственным, кто мог конкурировать с ЦСКА в краске и таким образом быстро вырвался в лидеры по результативности (19 очков).



Минутной слабости красно-синих было достаточно, чтобы «Эфес» показал, за счёт его он весь сезон провёл в топ-4. Андресон был дважды точен с периметра, оттуда же попал и Ларкин — преимущество ЦСКА исчезло. Россияне после этого выдали победный, на первый взгляд, рывок 9:0. Ларкин, Мотум и Симон попаданиями с дуги вновь сделали счёт равным.



После двух точных штрафных Симона за 5,6 секунды до сирены игра запахла овертаймом. Против был Хиггинс, которому хватило четырёх секунд на два очка в проходе.

«Эфес» попытался повторить трюк американца, но Клайберн не дал сопернику даже руки понять для броска — 80:78 в пользу армейцев. В этот раз, в отличии от игры с «Панатинаикосом», концовка осталась за командой Итудиса; у «Эфеса» не оказалось своего Калатеса.