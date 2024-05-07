Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нас вынесли с площадки». Мэлоун прокомментировал второе поражение в серии с «Миннесотой»

«Нас вынесли с площадки». Мэлоун прокомментировал второе поражение в серии с «Миннесотой»
Комментарии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал второе подряд поражение в серии 1/2 финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (80:106).

«Мне показалось, что мы потеряли контроль над своими эмоциями. Язык тела наших парней не тот, каким он должен быть в сложных ситуациях. Они вынесли нас с площадки. Я просто прошу наших болельщиков оставаться с нами. Я знаю, что сегодня было не самое приятное зрелище. Я знаю, что нас освистывали. И я понимаю это, потому что мы не играли даже близко к тому уровню, который мы ожидаем от этой команды», — сказал Мэлоун на пресс-конференции после матча.

На данный момент счёт в серии 2-0. Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало в 4:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Энтони Эдвардс набрал 500 очков в плей-офф за 17 матчей. Это 7-й результат в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android