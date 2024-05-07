«Баскония» может потерять место в Евролиге

Если «Баскония» закончит регулярный чемпионат Испании на 10-м месте, то может лишиться места в Евролиге.

В уставе Евролиги есть пункт, позволяющий приостановить действие лицензии из-за плохого выступления во внутреннем чемпионате.

Статья 6, а в частности, раздел 6.1.4 устава Евролиги гласит, что лицензия клуба может быть аннулирована или приостановлена, если в только что завершившемся сезоне клуб занял место среди команд, расположившихся в нижней половине турнирной таблицы внутреннего чемпионата.

В соревнованиях ACB участвуют 18 команд, и «Баскония» занимает 9-е место, имея в запасе две игры в регулярном чемпионате. Занимающий 10-е место «Ховентут Бадалона» отстаёт на две победы. Однако он выиграл оба матча с «Басконией» в ACB и будет иметь преимущество в случае, если обе команды одержат одинаковое количество побед в регулярном чемпионате.

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Евролига. 1/4 финала. 4-й матч. «Барселона» — «Олимпиакос»: