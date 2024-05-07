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Энтони Эдвардс во время игры с «Денвером» повторил легендарное движение Майкла Джордана

Энтони Эдвардс во время игры с «Денвером» повторил легендарное движение Майкла Джордана
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс пожал плечами в стиле Майкла Джордана после одного из эпизодов во время игры с «Денвер Наггетс».

Фото: Кадры из трансляций

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Примечательно, что до этого матча Эдвардс обратился к фанатам и аналитикам с просьбой перестать сравнивать его с Джорданом.

Напомним, сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии — 2-0. Защитник Энтони Эдвардс отметился 27 очками, двумя подборами и семью передачами.

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