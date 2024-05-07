Василий Карасёв высказался об итогах сезона МБА

Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился мнением об итогах сезона своей команды в Единой лиге ВТБ.

«Во втором сезоне у нас 19 побед и 21 поражение — почти 50% побед в лиге ВТБ одними русскими молодыми игроками, которые до этого почти не получали времени.

Почему-то после первого сезона, когда мы попали в топ-6, это уже кажется провалом. Изначально, когда мы заходили в Единую лигу российским составом, разговоры [у болельщиков] шли только, чтобы мы не получали от всех по 30 очков.

Поэтому тут смотря как к этому относиться и как смотреть на это. Мы в концовке этого сезона отыграли очень неплохо, у нас было 11 побед подряд. Да, мы не попали в плей-офф, но я могу сказать, что многие команды лиги ВТБ с иностранцами не очень часто попадают в плей-офф.

Поэтому я не могу сказать, что этот сезон был плохим для нас, он многому нас научил, я думаю, что и игроков наших многому научил. У нас был такой промежуток времени, довольно-таки неудачный, в середине сезона, когда были ситуации где-то с травмами, был провал, и мы много матчей проиграли в концовках.

Но всё-таки большой плюс в том, что эту ситуацию мы смогли переломить, в последних матчах мы обыгрывали очень хорошие команды, много игр выиграли на выезде, и 11 побед подряд сами за себя говорят. Поэтому я думаю, что этот сезон тоже можно засчитать нам в плюс.

У нас всё-таки немного другая концепция, она в большей степени отталкивается не от медалей, первых мест, а от развития игроков», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью Василия Карасёва на «Чемпионате».