Василий Карасёв ответил на вопрос о своём будущем в МБА

Главный тренер МБА Василий Карасёв ответил на вопрос, останется ли он в московской команде. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Пока ещё не разговаривали [о новом контракте], поэтому сложно сказать что-то. Хотел бы остаться в команде? Да, меня всё устраивает.

Амбиции? Амбиции — это играть за медали. Мы прекрасно понимаем, что за медали у нас играют три-четыре клуба.

Всё остальное: пятое, шестое место — это уже без разницы. Я три раза брал бронзу, уже хочется выше. А сама концепция МБА мне близка, она мне нравится. Поэтому если что-то менять, то, наверное, только на что-то супертоповое», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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