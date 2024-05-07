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Серия «Оклахомы» и «Далласа» станет 3-й в истории с двумя игроками с 30+ очками за матч

Серия «Оклахомы» и «Далласа» станет 3-й в истории с двумя игроками с 30+ очками за матч
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Завтра, 8 мая, состоится первый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Западной конференции НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Таким образом, это станет лишь третьим противостоянием в истории НБА, где сойдутся команды с игроками, набиравшими 30 или более очков за прошедший регулярный чемпионат.

Защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер в нынешнем сезоне набирал 30,1 очка за матч, а разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич — 33,9 очка.

Раньше такое произошло в прошлом плей-офф, когда в серии сошлись «Филадельфия Сиксерс» с Джоэлом Эмбиидом (33,1) и «Бостон Селтикс» с Джейсоном Тейтумом (30,1). Первый же такой случай произошёл в 1965 году, когда Уилт Чемберлен (34,7) и Оскар Робертсон (30,4) сошлись в противостоянии «Цинциннати Роялс» и «Филадельфии».

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