Патрик Беверли извинился за бросок мяча в сторону девушки на трибуне

Защитник «Милуоки Бакс» Патрик Беверли выразил своё сожаление в связи с инцидентом, произошедшим в шестом матче серии с «Индианой Пэйсерс». Напомним, прямо во время игры Беверли кинул в зрителей баскетбольный мяч, попавший в девушку.

«Что произошло? Ситуация, которая никогда не должна происходить. Я сделал плохой поступок. Я должен быть лучше этого и буду. Не хочу ничего говорить про фанатов, они были великолепны. Да, были среди них те, кто перешёл грань. Тем не менее только я виноват в этой ситуации.

Я вообще даже не тот, кто жалуется на болельщиков. Я бы мог таким образом заставить охрану убрать с трибун нескольких болельщиков. Сотрудники даже подходили ко мне, спрашивали, но я говорил что не надо. Они могут говорить всё что угодно, когда выигрывают. Все, кто говорил совсем уж неправильные слова, в итоге извинились», — сказал Беверли на своём подкасте.