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«Мы просто должны реабилитироваться». Винс Хантер высказался о втором матче с ЦСКА

«Мы просто должны реабилитироваться». Винс Хантер высказался о втором матче с ЦСКА
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Центровой «Зенита» Винс Хантер дал комментарий по поводу второго матча полуфинальной серии с ЦСКА.

Напомним, матч состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 19:15 мск.

«Мы просто должны реабилитироваться, играть намного усерднее, чем в предыдущей игре, и учиться на своих ошибках. Просто выиграть и попытаться вернуть себе преимущество домашней площадки — матч за матчем. Чтобы победить, нужно будет уделять внимание мелочам и, как я сказал, научиться на собственных ошибках в защите и в нападении. Мы попытаемся вернуть себе преимущество домашней площадки», — приводит слова Хантера пресс-служба команды.

Первая встреча серии завершилась победой столичной команды со счётом 82:67.

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