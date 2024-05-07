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Реджи Джексон упал на колени после финта Энтони Эдвардса

Реджи Джексон упал на колени после финта Энтони Эдвардса
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Реджи Джексон во время одного из эпизодов второго матча полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» не смог устоять на ногах после финта Энтони Эдвардса.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Напомним, сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии. Защитник Энтони Эдвардс отметился 27 очками, двумя подборами и семью передачами.

На данный момент счёт в серии 2-0. Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало — в 4:30 по московскому времени.

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