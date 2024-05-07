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Джейми Жакез-младший выступил с речью перед Джо Байденом

Джейми Жакез-младший выступил с речью перед Джо Байденом
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Лёгкий форвард, новичок «Майами Хит» Джейми Жакез-младший был приглашён президентом США Джо Байденом для выступления с речью во время празднования национального мексиканского праздника Синко де Майо.

«Я стою здесь перед вами на плечах гигантов. До меня здесь стояло несколько поколений гордых и невероятно успешных мексиканоамериканцев. Я горжусь тем, что продолжаю их наследие и продолжаю развивать традиции мексиканоамериканцев, которые делают дух нашего народа таким великим. Традиции и дух, которые основаны на упорном труде, твёрдом моральном кодексе и важности семьи. Спасибо президенту Байдену и администрации за то, что сегодня вы чествуете нашу общину и весь наш вклад», — сказал Жакез-младший.

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