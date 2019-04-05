Магия «Нижнего». Лукич снова будет «шуметь» в плей-офф?

«Нижний Новгород» вылетел из Лиги чемпионов. Теперь остался один турнир, в котором просто соперникам команды Зорана Лукича точно не будет.

«Нижний Новгород» завершил выступление в Лиге чемпионов. «Финал четырёх» был в одном шаге, который нужно было выполнить, переступив через «Антверпен». К сожалению для российского клуба, эта миссия оказалась невыполнимой. Бельгийцы были убедительны в первом матче в гостях, победив с разницей в 15 очков. А дома чувствовали себя уверенно, спокойно держа оппонента на удобном для себя расстоянии.

«Нижний» — одна из тех команд, которые могут вызывать симпатию у абсолютно нейтрального зрителя. Рецепт успеха очень прост:



— команда без большого бюджета, но с местными игроками;



— с отличным тренером, выжимающий больше максимума;



— никакого трепета перед маститыми конкурентами.



Чёрно-белые когда-то собрали фантастическую команду и смогли прыгнуть выше головы. В полуфинальной серии Единой лиги ВТБ Хвостов, Антонов, Губанов, Панин, ведомые Зораном Лукичем, сенсационно опустили шлагбаум перед «Химками». Бросок Петра Губанова, может быть, вообще один из самых ярких моментов во всей истории лиги. Просто представьте, что именно этим попаданием один человек познакомил с Евролигой целый город.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ

Магия «Нижнего» работает до сих пор. Пусть клуб не летает на «евролижных» высотах, в России с ним считаются и его по-хорошему боятся. А если боятся, как известно, значит, уважают. Главный тренер Зоран Лукич вернулся на прежнее место работы, чтобы строить систему. В тренерском штабе есть нижегородский специалист, игроков стараются подписывать тоже местных. Естественно, это вызывает уважение со стороны болельщиков.



Но самое главное, что команда остаётся конкурентоспособной и не пытается оправдывать неудачи. Прямо сейчас горожане идут на седьмом месте в Единой лиге ВТБ, а УНИКС, «Зенит» и открытие сезона «Астана» на себе прочувствовали прессинг бойцов Лукича.

Главной звездой команды в нынешнем сезоне неожиданно стал миниатюрный по баскетбольным меркам Кендрик Перри (183 см). Американец с необычной причёской органично вписался в строгие схемы сербского тренера «Нижнего» и, кажется, чувствует себя вполне комфортно. Он лидер команды по набранным очкам (16,2) и передачам (6,8). И именно его очень не хватало «горожанам» в решающем матче полуфинальной серии.



Травма ноги не позволила разыгрывающему выйти на игру в Бельгии. И если бы его повреждение было единственным: Стребков и Хаммер также не смогли помочь команде.

«Финал четырёх» отдалился. «Нижний» проиграл «Антверпену» Команда Зорана Лукича дома уступила 15 очков. Теперь вся надежда на выездной матч.

Собственно, Перри играл матч против «Енисея» фактически на одной ноге и, несмотря на досадное поражение, приложил все усилия для погони и возможной победы. Его 27 очков и 8 передач помогли затащить гостей из Красноярска в концовку, а самоотверженность нашла благодарность в послематчевом интервью Лукича. Зная амбициозность и неуступчивость коуча, такие слова дорогого стоят:



«Ключевым фактором, повлиявшим на результат, стали несколько ошибок наших баскетболистов. Мы сегодня все аплодировали Кендрику Перри, который играет на одной ноге. Он вышел на паркет — и отлично себя проявил!», — сказал тренер.

Лукич в интервью «Чемпионату» несколькими месяцами ранее говорил, что его команде непросто играть «на два фронта». В каждой игре его парням нужно «драться» за победу, а после добираться на нескольких видах транспорта, поскольку зачастую в маленьких городах попросту нет аэропортов.



Путь в Лиге чемпионов получился неполным. Осадок, наверное, остался. Но впереди у «Нижнего Новгорода» остаток регулярного чемпионата, который может быть крайне интересным. Мы уже говорили о седьмом месте чёрно-белых, но надо добавить, что от идущих четвёртым и пятым «Локомотива» и «Зенита» соответственно, их отделяет всего две победы. «Астана» вообще на расстоянии вытянутой руки. В любом случае, соперникам команды Зорана Лукича будет непросто. Если есть сомнения, советуем посмотреть прошлогоднюю серию плей-офф с УНИКСом. Вас она сильно удивит.