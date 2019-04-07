«Зенита» хватило на четверть. ЦСКА отомстил питерцам

ЦСКА и «Зенит» — это всегда интересно. Для того чтобы назвать питерцев принципиальным соперником, красно-синим достаточно лишь помнить о том, что они не побеждали в Санкт-Петербурге последние три года. Два с половиной месяца назад команда Димитриса Итудиса уступила «Зениту», в составе которого не было Карасёва, Мекеля и Воронова.

Матч становился ещё более значимым с учётом того, что ЦСКА потерял лидерство в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — если УНИКС не уступит до конца сезона, то именно казанцы выиграют регулярку, а если уступит, то этим в любом случае ещё придётся воспользоваться. Это значит, что собственные осечки нужно было исключить.



Но и «Зениту», в общем-то, отступать некуда. Команда идёт на пятом месте, а снизу уже даже не стучится, а барабанит «Астана». При этом у идущего на третьем месте «Локомотива» идентичные показатели, и у команды Жоана Плазы ещё есть шансы обзавестись преимуществом домашней площадки в первом раунде плей-офф.



Кому этот матч был важнее, понять было невозможно.

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Несмотря на то что перед матчем Итудис жаловался на тяжёлый график— три игры за пять дней, на два матча дисквалифицирован Кайл Хайнс, — именно гости в начале встречи выглядели медленнее.

У ЦСКА в стартовом составе вышел не Джоэл Боломбой, как это было в последних матчах, а Отелло Хантер. Центровой в большинстве случаев разбирался с одним из главных претендентов на титул MVP Джаленом Рэйнольдсом, причём делал это как на своей половине, так и на чужой. Бигмен «Зенита» уже в первой четверти схватил два фола и отправился на скамейку.

«Армейцы» пробовали пробраться в «краску», а если это не получалось, то визуально легко находили свободного игрока на дуге.

Совсем по-другому играл в нападении «Зенит» — шёл в контакт, искал контакт. Поэтому почти все броски питерцев проходили с сопротивлением и из не самых удобных позиций, а из-за дуги сине-бело-голубые в первой четверти не попали ни разу. Несмотря на это, гости держались аккурат за соперником и не отпускали его далеко за счёт неплохого процента попаданий с ближней и средней дистанций.

ЦСКА и «Зенит» — это всегда интересно. Для того, чтобы назвать питерцев принципиальным соперником, красно-синим достаточно лишь помнить о том, что они не побеждали в Санкт-Петербурге последние три года.

А вот после первого перерыва точность бросков «Зенита» снизилась. Этому способствовала и оборона ЦСКА, и появившиеся промахи из относительно открытых позиций. То у питерцев не получался прессинг, и они открывали зоны в защите, то гости просто ошибались на ровном месте — пробежка Пушкова на дуге, потеря и неспортивный фол Мекеля, неточные передачи.

«Армейцы» же в это время стабильно набирали очки. Питерс, Ухов и де Коло точно палили из-за дуги, Курбанов — так и вовсе забросил издали с фолом. Разрыв уверенно рос, и уже к началу третьей четверти, после двух подряд проходов Дэниела Хэкетта ЦСКА ушёл на 20+ очков.

У «Зенита» наконец после длительного отдыха появился Рэйнольдс и добавил мощи под кольцом. Проблема в том, что «Зенит» извлекал из этого пользу только в нападении — в защите команда пропускал в основном издали. Красно-синие за третью четверть и две минуты второй попали из-за дуги фантастические 8/10 и, по сути, всё решили за четверть до конца.

Гости не бросили сражаться. Плаза усадил обратно Рэйнольдса и выпустил сдвоенный центр из Десятникова и Пушкова, и те стали активно работать в «краске». Активизировался Мекель.



В итоге «Зенит» проиграл с вполне приличным отставанием в 10 очков.