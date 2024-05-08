Кендрик Нанн подписал новый контракт с «Панатинаикосом»

Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн подписал двухлетнее соглашение с «Панатинаикосом», которое включает в себя опцию перехода в НБА этим летом. Об этом сообщает Eurohoops.

Напомним, в прошлом сезоне Нанн выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Вашингтон Уизардс».

Американский защитник останется в греческой команде, подписав двухлетнее соглашение, которое позволит ему остаться в Евролиге. Как сообщается, в новое соглашение также включена оговорка об освобождении для НБА. Пункт об освобождении для возвращения в Америку должен истечь 15 июля, а также будет действовать в 2025 году. Ожидается, что за эти два сезона 28-летний защитник заработает € 5 млн.

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