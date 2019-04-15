Символическая сборная первых матчей плей-офф НБА. Расселл Уэстбрук и Никола Йокич оформили трипл-даблы, но их в списке нет.

Лидеры на старте. Кто начал плей-офф НБА лучше всех

Основной состав

Защитник: Ди Джей Огастин (25 очков + 6 передач + 1 потеря, 9 из 13 с игры, 4 из 5 с периметра за 29,5 минуты)

Задача — попробуйте назвать лидера нынешнего «Орландо» по числу матчей в плей-офф НБА. Лишь три человека провели больше 11 игр до старта серии с «Торонто». Да, один из них Терренс Росс (31). Тройку замыкает Огастин — у него 28. Но лидирует другой человек.

Тимофей Мозгов. 40 проведённых матчей в плей-офф. Это на 40 больше, чем количество сыгранных минут центрового в этом сезоне. У Майкла Картера-Уильямса, от которого быстро избавились в «Хьюстоне» и изначально подписали в «Мэджик» на 10-дневный контракт, таких встреч 11. У всех остальных — от нуля до пяти.

Главный тренер «Орландо» — Стив Клиффорд, к 57 годам у него 11 матчей в плей-офф. Восемь из которых обернулись поражением. И вот флоридцы попадают в плей-офф впервые с укороченного чемпионата-2011/12, когда лидерами команды были Дуайт Ховард, Райан Андерсон и Хедо Туркоглу.

Выездной матч, в соперниках грозный «Торонто», который к концу первой четверти спокойно везёт аутсайдеру пять-семь очков. Но Огастин набирает 19 очков к большому перерыву, потом вроде бы замолкает — и только для того, чтобы похоронить «Рэпторз».

В первых матчах солировали «малыши» и выбирать есть из кого, но 25 очков, ключевой бросок вклатче и 69% с игры при одной потере не оставляют вопросов. Игра Огастина — апофеоз эффективности, достаточно просто взглянуть на карту бросков: 13 попыток, четыре из пяти с периметра, пять из восьми из «краски». Никаких средних.

Огастин не делал ничего лишнего: попадал своё и нагружал пик-н-роллами тяжёлого на ногах Марка Газоля. Свой лучший матч в плей-офф за восемь лет «Мэджик», похоже, уже провели, но это ничего не меняет. Радуйся малому, а там и большее придёт.

Защитник: Стив Карри (38 очков + 15 подборов + 7 передач + 4 потери, 11 из 16 с игры, 8 из 12 с периметра за 36,5 минуты)

Совсем не хочется включать участников матчей с минимальной интригой в первую пятёрку, но пройти мимо Карри никак нельзя. «Уорриорз» спокойно разнесли «Клипперс», а Карри вдобавок к привычным снайперским подвигам забрал 15 отскоков.

Неплохо, но настоящий доминирующий центровой за 36,5 минут должен ставить больше одного блокшота. Так что тридцатому номеру «Уорриорз» есть, куда расти.

Лёгкий форвард — Джимми Батлер (36 очков + 9 подборов + 2 потери, 11 из 22 с игры, 1 из 3 с периметра, 13 из 15 с линии за 39 минут)

Провёл ещё один мощный матч настоящего альфа-самца «Миннесоты». Другие звёзды вновь не впечатлили и ушли в тень, защита снова не работала, тренер-сатрап как обычно гонял Джимбо по паркету 40 минут, а всё командное нападение свелось к изоляциям.

Ох уж эти «Буллз» Хойберга и «Тимбервулвз»Тибодо! Нужно искать команду посерьёзнее.

На самом деле, к Батлеру не может быть никаких претензий. Тащил как мог, попадал сложные броски и отлично находил контакт. Закончить проигранную в девять очков игру с положительным «плюс-минусом» при 39 минутах на паркете очень сложно.

У Джимми получилось (+11), но этого не хватило. Второго лидера среди своих четырёх звёзд «Филадельфия» так и не нашла. Ничего страшного не случилось, но история говорит, что если вы постоянно не помогаете Батлеру в ключевые моменты, то вскоре помощь может потребоваться вам самим.

Мощный форвард: Яннис Адетокунбо (24 очка + 17 подборов + 4 передачи + 1 потеря, 9 из 17 с игры, 1 из 5 с периметра, 5 из 12 с линии за 23,5 минуты)

В отсутствие своего лидера и без того минимальные шансы «Детройта» становятся нулевыми: других игроков калибра Матча звёзд у Дуэйна Кейси нет. Набирать очки больше некому, ведь Реджи Джексон и Люк Кеннард в качестве первых опций — это приговор.

И всё же отсутствие Святослава Михайлюка в активной ротации «Пистонс» — это не вина «Милуоки», так что Янниса в стартовую пятёрку придётся включить. 24+17 за 23 минуты и нескольких хайлайтов вполне достаточно.

Любопытно, что грек пытается использовать первый раунд как дополнительную практику в боевых условиях. Он бьёт трехи даже тогда, когда это не требуется. К концу первой четверти «Бакс» вели «+20» и, по сути, всё решили. Во второй половине Яннис отбегал всего девять минут, за которые трижды атаковал с периметра.

«Милуоки» явно работает на перспективу и пытается приучить лидера бить из-за дуги по три-четыре раза за матч. Пусть процент будет плохим, но работа на тренировках не имеет смысла, если не пытаться использовать оттачиваемый элемент в играх.

Центровой: Энес Кантер (20 очков + 18 подборов + 2 блокшота, 8 из 15 с игры за 34 минуты)

Уравновесил результативность игрой на своей половине (через него набрали 19 очков), но в целом в защите справился. На пик-н-роллах его разрывали, зато один-в-один против Адамса турок защищался здорово. ОКС часто выцеливала Кантера, но тот стал для обороны «Блэйзерс» проблемой только в дебюте. Впрочем, артобстрел от Лилларда и Макколлума это замаскировал.

Энес забрал семь подборов в атаке — если бы не вылетевший пару раз на реактивной тяге Уэстбрук, их вполне могло бы быть 10. Разнёс Адамса на щитах, забрал два ключевых отскока на чужом щите в концовке, не избегал контактной борьбы.

Запасная пятёрка

Защитник: Дэмьен Лиллард (30 очков + 4 подбора + 4 передачи + 6 потерь + 3 перехвата, 9 из 21 с игры, 5 из 11 с периметра, 7 из 8 с линии за 39 минут)

Завалил вторую четверть, зато в оставшееся время был великолепен. Кантер не может в полной мере заменить Нуркича при пик-н-роллах, поэтому Лилларду и Макколлуму вдвойне тяжело разбираться с обороной «Тандер».

Через Дэйма накидали 24 очка (худший результат в «Портленде»), но великолепной точностью в дебюте и клатче он это компенсировал. Четыре трёхочковых из пяти Лиллард забил с расстояния в восемь-девять метров. Первый из них придал ПТБ импульс в дебюте, второй усмирил пыл «Тандер» в концовке.

Дианджело Расселл, Спенсер Динуидди и Деррик Уайт отлично начали плей-офф, но влияние Дэмьена на результат явно выше.

Защитник: Джеймс Харден (29 очков + 10 передач + 8 подборов + 3 потери, 11 из 26 с игры, 4 из 10 с периметра за 32,5 минуты)

После регулярки цифры не слишком впечатляют, но большего сегодня и не требовалось. Играл изоляции и пик-н-роллы, находил передачами партнёров, бил из-за дуги — и делал это хорошо. По цифрам уступил Карри (поэтому не в старте), но место в запасе неоспоримо.

Лёгкий форвард: Карис Леверт (23 очка + 4 подбора + 0 потерь, 8 из 18 с игры, 3 из 3 с периметра, 4 из 4 с линии за 23 минуты)

Позволил «Бруклину» удержаться в седле во второй четверти и уйти на большой перерыв с хорошим преимуществом. Момент был критический —Джимми Батлер начал вытягивать «Сиксерс» из болота за волосы, а Дианджело Расселл молчал.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Бруклина».

Много играл пик-н-роллы (один из лучших в НБА по эффективности «двоечек»), здорово защищался и попал все броски из-за дуги. Во второй половине, когда Дило освоился и начал орошать кольцо «Филадельфии», Карис ушёл в тень и сосредоточился на черновой работе.

У «Сиксерс» не нашлось на лавке человека, который дал бы огня в момент проблем у лидеров. У «Нетс» таких оказалось трое — Динуидди, Леверт и ещё один герой, о котором ещё поговорим.

Мощный форвард: Маркус Моррис (20+7, 5 из 12 с игры за 29,5 минуты) и РудиГэй (14+6, 6 из 9 с игры за 27 минут)

Оба чаще играли на «четвёрке» при не самых внушительных габаритах, оба дали прикурить со скамейки, оба здорово отработали в защите и получили двузначный плюс-минус по итогам первого матча.

В списке должно быть хотя бы по одному представителю каждой победившей команды, но лидеры «Селтикс» и «Спёрс» выглядели не лучшим образом. Моррис сильно помог в первой половине, когда весь «Бостон» наперегонки обстреливал дужки.

Гэй тоже стал самым результативным в своей команде к большому перерыву, забив несколько тяжёлых мячей во второй четверти. На шик и блеск Янниса они, конечно, не претендуют, но оба подстраховали забарахливших лидеров и качественно отбегали на обеих половинах паркета.

Награды находят героев. Даже Дэвиса и Уайтсайда Раздаём необычные индивидуальные призы сезона НБА.

Центровой: Эд Дэвис (12 очков + 16 подборов + 2 передачи + 0 потерь, 5 из 7 с игры за 25 минут)

Победы в плей-офф стоят дороже трипл-даблов, поэтому Никола Йокич остаётся вне списка. Сдержать Эмбиида (пусть даже игравшего через боль) и атаковать через Пёлтля с Олдриджем — принципиально разные задачи.

Лучший Э. Дэвис нынешнего сезона НБА выдал шикарную оборону (через него попали пять из 14), забанил Джоэла Эмбиида (один из девяти через запасного центрового «Нетс»), великолепно отработал на щитах, попал всё что можно (даже штрафные) и вернулся в игру после повреждения. Чумовой «плюс-минус» (+28 — лучший среди участников матча) стал приятным бонусом.

Цифры у Йокича и Эмбиида посимпатичнее, но мы оцениваем не статистику, а влияние на результат. Дэвис с начала сезона казался чуть ли не лучшим бэкап-центром лиги по соотношению цены и качества ($4,45 млн в год) и сполна оправдал ожидания. Дальше будет тяжелее, но «Бруклин» трудностями не удивишь.

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