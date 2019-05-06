Восстановили статус-кво. Серия «Локо» и «Зенита» затягивается

Сразу после победы в первом матче четвертьфинальной серии главный тренер «Зенита» Жоан Плаза не спешил радоваться. Испанец как никто знает, чем оборачиваются преждевременные празднества. Поэтому первое, что он сказал «Чемпионату», было: «Я счастлив, что, зайдя в раздевалку, не обнаружил там веселящихся игроков. Это очень важно. Мы должны играть так, как будто счёт в серии ноль-ноль».



У «Локомотива» же была диаметрально противоположная ситуация. Ехать в Санкт-Петербург с 0:2 в серии — занятие вообще безнадёжное, поэтому краснодарцам во втором матче нужно было играть так, как будто счёт в серии уже 0:2.

Этим красно-зелёные и занялись.



Во-первых, бросился в глаза заряд Мустафы Фалля. Если двумя днями ранее француз не мог поймать пролетавший мимо него мяч, то в этот раз он эти мячи колотил сверху через кого угодно. В защите бигмен отвесил такой «горшок» Коди Миллер-Макинтайру, что тот до конца игры несколько раз думал прежде чем идти под кольцо.



Причём задача для центрового усложнялась ещё и тем, что у «Зенита» в стартовом составе вышел Джален Рэйнольдс — главная звезда гостей, про которого Плаза сказал после первой игры: «Да, сегодня он провалил матч, но если мы вообще хотим победить «Локо», то во втором матче нам не сделать этого без Рэйнольдса». Но бигмен схватил два очень быстрых фола и отправился отдыхать — не в последнюю очередь благодаря активности Фалля. Матчем ранее Фалль и Рэйнольдс на паркете так и не встретились, один просто уходил, когда выходил другой.



Во-вторых, краснодарцы в принципе взвинтили скорости до полузвуковых. «Зенит» не успевал и ждал, когда соперник устанет. Но ждать пришлось долго. «Локо» отлично чувствовал себя в таких условиях и атаковал с относительно удобных позиций. Процент попаданий в этот раз хозяев не подводил.

Ехать в Санкт-Петербург с 0:2 в серии — занятие вообще безнадёжное, поэтому краснодарцам во втором матче нужно было играть так, как будто счёт в серии уже 0:2.

В-третьих, Доневалду удалось удивить гостей. Уже в первой четверти на площадке появился просидевший весь первый матч Станислав Ильницкий, подменивший нафолившегося Виталия Фридзона; быстро вышел Владимир Ивлев, который старался отрабатывать и в атаке, и в обороне.



«Зенит», быстро отскочивший на «-7», решил не ввязываться в открытый баскетбол и предпочитал атаковать из-за дуги. До выхода Рэйнольдса у питерцев солировали Филип Скрабб и Джеррод Ютофф — на их трёхочковых команда Плазы и держалась. Затем на паркете появился американец, и гости стали чуть увереннее играть в «краску».Получалось не всегда, но этого хватало, чтобы вцепиться в «Локо» и не отпускать соперника в открытое плавание.



В итоге, к перерыву хозяева вели всего два очка, и обнадёживающие «звоночки» могли найти как одни, так и другие.

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Жара началась в самом начале второй половины. Причём получилось так, что главным катализатором напряжённости стал Матеуш Понитка, который после первой игры так и говорил: «После перерыва мы должны были выходить более агрессивными». В этот раз поляк так и сделал: не прошло и двух минут, как Владислав Трушкин «поймал» на нём четыре фола, два из которых стали неспортивными. Россиянин отправился отдыхать, а Понитка — бить штрафные.



Тут же судьи выписали «технарь» Плазе, другой неспортивный — Валиеву. Если в нападении «Зенит» играл неплохо, то в защите не мог сделать решительно ничего: за три минуты «Локо» пробил 12 штрафных бросков, к которым Кулагин, Райт и Понитка добавили попадания с игры. Краснодарцы довольно быстро обзавелись 10-очковым преимуществом.

Сине-бело-голубым пришлось экстренно что-то придумывать. Плаза решил играть наверняка и попросил команду отказаться от дальних бросков, сделав упор на врывания в трёхсекундную зону. Рэйнольдс принялся давить под кольцом всех и каждого, на подбор питерцы шли всем составом. Поначалу это работало, но потом за дело взялся Виталий Фридзон. Ветеран быстро вернул разрыв к нескольким владениям. В «краске» хозяева стали чаще задействовать Фалля, да и в принципе могли играть более раскрепощённо, потому что у «Зенита» к этому времени на четырёх фолах «висели» Рэйнольдс и Пушков, а Валиев — на трёх. За пять минут до конца матча разрыв вернулся к 10 очкам, и на ещё один камбек питерцев не хватило, хотя трёха Симоновича менее чем за секунду до финального свистка и заставила гостей поверить в чудо. Но — нет.

Главный тренер «Локомотива» Боб Доневалд после игры отметил роль Фридзона в этой победе.



«Думаю, сегодня мы гораздо больше боролись, вышли с другим настроем. Мы провели несколько индивидуальных встреч с игроками, встречались вместе с командой. «Зенит» — отличная и талантливая команда. Они могли бы расслабиться после первой победы, но они не расслабились, они сегодня тоже боролись. Сейчас мы в непростом положении, потому что серия должна закончиться как минимум в четырёх матчах, а у нас впереди — две игры на выезде против хорошей команды. Но я должен отдать должное нашему капитану Виталию Фридзону, который сыграл огромную роль в этом матче. Я говорю не только о его активности, но и о настрое, которым он заразил всю команду ещё перед началом встречи».

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