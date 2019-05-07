Еда от Плазы и музыка Фридзона. Тренер «Локо» отлично шутит

После победы «Локомотива-Кубань» над «Зенитом» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ главный тренер краснодарцев Боб Доневалд был куда более жизнерадостным, чем двумя днями ранее поле поражения в стартовой игре серии. На пресс-конференции он много шутил и делал это очень смешно.

В частности, тренера красно-зелёных спросили о моменте в начале третьей четверти, когда он получил технический фол. Тогда страсти накалялись — Владислав Трушкин получил один за одним два неспортивных фола, один неспортивный получил Евгений Валиев. В какой-то момент наставник «Зенита» Жоан Плаза начал спорить с судьями, и те «наградили» испанца техническим. Этого же удостоился и Доневалд, который не был согласен с Плазой.

Восстановили статус-кво. Серия «Локо» и «Зенита» затягивается Главная серия четвертьфиналов Единой лиги получается такой, какой она должна быть.

Поначалу Доневалд был серьёзен.



«Это баскетбол плей-офф, такое случается на всех уровнях. Это значит, что игрокам не всё равно — и их игрокам, и нашим. У меня нет претензий к тому, что сделали их игроки, как у меня нет претензий и к тому, что сделали игроки «Локо». Это то, что делает плей-офф интересным. Судьи справились с этой ситуацией, и мне показалось, что всё было как надо. Ребята эмоциональны, но только потому, что они действительно хотят победить. Иногда эмоции зашкаливают, то рефери всё контролировали и проделали отличную работу, чтобы успокоить всех», — сказал американец.



Но потом он рассказал чуть более конкретно о том моменте, когда получил «технарь».



«Я просто спросил Плазу, где в Санкт-Петербурге можно найти какой-нибудь хороший ресторан. И он дал мне настолько плохие рекомендации… Мне это не понравилось. Он посоветовал мне испанский ресторан, а я хотел французский», — сказал Доневалд с абсолютно серьёзным выражением лица, и было непонятно, шутит он или нет.



Дальше — больше. Местные журналисты посоветовали ему позволить Виталию Фридзону, которого тренер хвалил больше остальных, включить на тренировках свой плэйлист. У наставника «Локо», кажется, был заранее готов ответ.



«Ха-ха. В серии только 1:1, бэйби, это не 2:0. Нужно держать это в уме. Возможно, мы дадим ему поставить несколько песен. Его музыкальный вкус, возможно, хуже, чем вкус Плазы в ресторанах».



Пообедать в питерских ресторанах Доневалд сможет уже совсем скоро — 9 и 11 мая «Локо» на выезде играет с «Зенитом». Кто знает, под какую музыку команда будет настраиваться на важные матчи.



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