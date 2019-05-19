Ваши нервы — наши проблемы! Как ЦСКА опять стал сильнейшим клубом Европы

Всё-таки есть в природе вещи, которые изначально обречены на провал: например, пытаться подготовиться к экзамену не за одну ночь, вылечиться гомеопатией, приводить себя в порядок «к лету», начинать новую жизнь «с понедельника», играть в матче за третье место Евролиги.

Хотя всё же с последним пунктом согласятся не все. Победа в игре за «бронзу» пусть и не так престижна, но всё же позволяет стоять на пьедестале после финала, да и для болельщиков это хотя бы какая-то ложка мёда в бочке с дёгтем. Однако подумайте об игроках: они за два дня до утешительного финала за 40 минут угробили всё, к чему шли весь сезон, и теперь вынуждены доказывать, что им не всё равно, что будет дальше.

А ведь им всё равно. Командам, которые всерьёз претендуют на победу в турнире, на бронзовые медали настолько плевать, что вам даже сложно представить, насколько. Как минимум, кому-то из неудачников полуфиналов стопроцентно по барабану. В прошлом году ЦСКА таким образом отдал третье место «Жальгирису», в позапрошлом в пух и прах разнёс «Реал», «привезя» тому 24 очка разницы.



И всё же — хотя бы для финального распределения мест— эти матчи нужны. Даже если речь идёт о «Фенербахче» и «Реале» — двух последних чемпионах Евролиги и командах, которым многие эксперты предрекали встречу в главном матче этого года.

ЦСКА отомстил «Реалу» и вышел в финал Евролиги — 2019! Год назад красно-синим это не удалось, но судьба позволила вернуть должок — де Коло и Родригес похоронили «Реал» в «Финале четырёх».

«Реалу» вообще не позавидуешь. Вроде бы клуб из Мадрида играет в родной стране, но в Витории за него болеют человека четыре, не больше. Более того, команде Пабло Ласо даже не приходится рассчитывать на то, что трибуны будут нейтральны: все — болельщики «Басконии», простые лютели баскетбола и даже работники арены — благодарили ЦСКА за победу и желали «сливочным» как можно больше бед.



Причиной этому непростые отношения басков и остальной Испании. По всему городу сторонники отделения расклеили стикеры с предупреждением: «Добро пожаловать и запомните: это не Испания и не Франция. Это Страна Басков». С балконов тут и там свисали баннеры, многие из которых в России представить было бы в принципе невозможно — жители в открытую поддерживают баскскую террористическую организацию ЭТА. Официально движение прекратило существование, но, оказавшись в североиспанских землях, убеждаешься в том, что идеи ЭТА живут и здравствуют. Её сторонники — это радикалы, для которых Мадрид — бельмо на глазу.



«Видишь его? Это очень смелый человек, — рассказывал мне испанский журналист Давид Де ла Вега, показывая на человека в шарфе «Реала». — Нет, я не шучу. Носить такой шарф здесь очень опасно. Здесь о политике даже не говорят, здесь просто действуют».



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За «Реал» в зале болел только фанатский сектор команды. Да и тот заметно поредел после поражения в полуфинале от ЦСКА. Всё-таки то, что местные рассказывают про «сливочных», правда — у команды Пабло Ласо много болельщиков из футбола, которые любят быть причастными к победам, но не смогут назвать стартовую пятёрку.



При этом, несмотря на недружелюбность зала, мадридцы моментально стали разбирать «Фенербахче». Они очень быстро ушли на 10+ очков преимущества, а главный тренер стамбульцев Желько Обрадович даже не вставал с места — яркий показатель того, насколько слабым утешением для него является этот вроде бы утешительный финал. Более того, в заявку не попал Али Мохаммед, что, вкупе с травмой Луиджи Датоме, лишало турков вариативности в нападении.



«Фенер» вроде бы воскрес и даже посопротивлялся полторы четверти, но уже в третьей решил, что с него хватит. В начале последней десятиминутки «Реал» вёл двадцатку и, в общем-то, не прикладывал для этого сверхусилий.



К финальной сирене «сливочные» сделали для своих соперников «-19» (75:95) — столько же, сколько двумя ранее для Обрадовича сотоварищи оформил «Эфес». Победитель регулярного чемпионата с двумя участниками лучшей пятёрки Евролиги и MVP сезона быстро ретировался в раздевалку.



Ну а через час началось главное.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Евролиги.

Мы уже проговаривали это позавчера, но давайте проговорим ещё раз. В прошлом году команда из Стамбула заняла последнее место в регулярном чемпионате Евролиги, поэтому, когда «Эфес» вышел в «Финал четырёх», это уже стало победой для команды Эргина Атамана.



Именно относительная скромность бренда и игра с позиции андердога позволила «Эфесу» оказаться там, где он оказался, — в финале Евролиги. «Фенербахче» просто недооценил соотечественников — те прежде не знали, что такое «Финал четырёх», и заняли очень удобную позицию «если проиграем, нас никто не осудит; если выиграем, наши имена впишут в учебники».



Несмотря на это, главный тренер турецкого клуба перед главным матчем года выглядел невероятно уверенным: «Это наш первый «Финал четырёх», и мы его выиграем», — сказал он. Димитрис Итудис в ответ на это сказал, что, раз результат уже известен, похоже, матч получится неинтересным.



Конечно, грек шутил. Финал не подкачал.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Евролиги.

Хотя в первой четверти казалось, что ЦСКА сметёт соперника с паркета раньше, чем того требовала драматургия главного сражения года. «Эфес» шесть минут держался на хорошем проценте попаданий, после чего провалился по всем фронтам. Отелло Хантера сменил Кайл Хайнс и в первой же обороне выписал Шейну Ларкину блокшот-мухобойку.



«Армейцы» защищались чисто и ни разу за четверть не позволили соперникам встать на линию штрафных бросков, а на другой половине играли разнообразно и задействовали всех игроков. Особенно выделялся Кори Хиггинс, попавший 3/3 из-за дуги.



Но было бы странно, если бы у красно-синих получалось вообще всё. После первого перерыва «Эфес» стал гораздо чаще провоцировать фолы — на этом поприще особенно старался Ларкин. К тому же, турки за 10 минут собрали семь подборов в атаке, позволяя себе лишний раз не трудиться на своей половине и попутно набирая очки второго шанса. Как итог, «Эфес» сумел не только вернуться с «-14», но и повести уже в начале третьей четверти.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги,

Здесь, правда, надо оговориться. «Эфес» так воспрянул духом благодаря Крунославу Симону — хорват не стареет и по-прежнему готов удивлять соперников в решающие минуты. Например, когда его команда проигрывала, показатель плюс/минус у Симона был «+13». Он точно бил из-за дуги, брал подборы, перехватывал и лез под кольцо. И всё делал одинаково прекрасно.



Так долго продолжаться не могло. Форвард подустал, а новых героев «Эфесу» пришлось ждать до конца четверти. ЦСКА до этого момента с помощью дальних бросков успел вернуться на «+14» и спуститься на «+6». Пока Ларкин не попал вот это.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги…

За восемь минут до конца основного времени для ЦСКА начался настоящий ад. Преимущество было шатким и плясало в диапазоне от четырёх до восьми очков, «Эфес» насмерть стоял в каждой защите. Напряжения добавляли и трибуны, которые встали на сторону турецкого клуба — болельщики «Фенербахче», коих на арене было большинство, решили болеть за соотечественников. При каждой атаке «армейцев» они свистели так, будто в финале против ЦСКА играл их любимый клуб.

Красно-синие не сыпались, но и стабильностью не блистали. За несколько минут команда Итудиса успела сделать разницу 12-очковой и позволить «Эфесу» вернуться на ставшие к тому моменту уже привычными «+6». За две минуты до конца даже стало тревожно: Дэниел Хэкетт грубо нарушил правила на Данстоне, тот попал два штрафных, а владение, которое осталось за «Эфесом» из-за неспортивного фола, преобразовал в два очка Ларкин. Разрыв стал четырёхочковым…



Но это всё забудется уже завтра. Знаете, что останется? Правильно.

Игроки ЦСКА смогли совладать с нервами в последние две минуты и ни разу не позволили соперникам помечтать о победе. «Эфес» и без того прыгнул выше головы в этом сезоне, команде Атамана можно только поаплодировать и вручить титул «Золушка года».



А вот московские «армейцы» спустя три года после Берлина-2016 возвращают себе корону европейского баскетбола! Да есть же!