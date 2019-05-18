ЦСКА отомстил «Реалу» и вышел в финал Евролиги — 2019!

«Финал четырёх» в Витории должен был пройти ещё в самом начале века. Тогда Евролига планировала привезти четыре лучших клуба в Страну Басков, но, по словам президента организации Жорди Бертомеу, «летом 2000 года случилось много вещей». «Финала четырёх» в 2001 году не было в принципе — ни в Витории, ни где-либо ещё. «ТАУ-Керамика» просто сыграла пятиматчевую серию-триллер против «Виртуса».



С тех пор Евролига оказалась в должниках у басков. Даже странно, почему «Финал четырёх» не прошёл здесь раньше: руководство турнира хорошо дружит с президентом «Басконии» Хосе Керехетой, да и шансов для проведения главных матчей именно на севере Испании было предостаточно.

Но только в 2018 году решили доверить право проведения финальной стадии Евролиги Витории — ровно в тот момент, когда казалось, что следующий «Финал четырёх» примет Россия. С московским правительством, как писали СМИ, к тому времени даже подписали некое соглашение, но, правда, сильно опасались, что «ВТБ-Арену» не успеют достроить. Теперь, когда стадион на «Динамо» уже не только работает, но и успел принять большой баскетбол, Москва всерьёз претендует на проведение следующего финала.



Ну а пока что — добро пожаловать в Басконию.

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Так получилось, что ЦСКА в полуфинал выходил именно через хозяев будущего «Финала четырёх». Серия сложилась не так просто, и в Виторию красно-синие ехали при счёте 1-1. Но уже здесь пересилили басков и пробились в полуфинал, который стал для них — присядьте, прилягте или хотя бы облокотитесь — шестнадцатым (!) за 17 лет.



После победы в четвертьфинальной серии главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис шутил со своими игроками, что, возможно, серия на баскском паркете сделает ЦСКА фаворитом в матче 1/2 финала с «Реалом». Но вообще-то команда из Мадрида играет в Витории ещё чаще — например, в чемпионате Испании и в Кубке Короля, а главный тренер мадридцев Пабло Ласо вообще вырос в этом городе. Так что ещё большой вопрос, кто на паркете «Арены Фернандо Буэса» чувствовал себя более уютно.

Вместе с тем, испанские журналисты рассказывали, что север страны не сильно жалует «Реал». Местные жители — те, что поразговорчивее — при виде российских журналистов желали ЦСКА удачи. Самые предприимчивые пытались обучить представителей прессы наиболее распространённым испанским ругательствам, чтобы можно было ярче рассказать про «Реал». Отношения басков и столицы в принципе сложные — в Виторию «сливочные» приехали с целым полицейским корпусом. Некоторые охранники на арене говорили, что следят за безопасностью «Реала», а всё остальное им, в общем-то, не так и важно.



Так что даже несмотря на то, что ещё со времён Теодороса Папалукаса ЦСКА в Витории тоже не любят, армейцам не стоило сильно переживать относительно дружелюбности зала.

«Реал» забрал проклятие ЦСКА В матче за выход в финал баскетбольной Евролиги ЦСКА переиграл мадридский «Реал». Соперником по финалу неожиданно стал «Анадолу Эфес».

Но сначала проинспектировать паркет предстояло двум другим командам — стамбульским «Фенербахче» и «Эфесу». И для Желько Обрадовича в последние годы, вероятно, не было встречи более нервной, потому что соперникам терять было нечего, а вот приобретать — очень даже. Тем более, что помочь «Фенеру» не смогли Ловернь и Датоме, которые в среднем за матч Евролиги приносили своей команде 17,5 очка и 7,2 подбора. При этом Джиджи был ещё и превосходным организатором атак жёлто-синих.



Подобные междусобойчики между не то что соотечественниками, но и земляками в рамках европейских турниров опасны прежде всего для фаворита. Им, безусловно, был «Фенербахче» — одна их самых стабильных команд последних лет и победитель регулярного чемпионата Евролиги. Это именно «Фенербахче» в последние годы выработал фарисейский тон при разговоре с любым из соперников по «Финалу четырёх».



Вряд ли только из-за травм двух игроков и серьёзного давления, но в этот раз «Фенер» был сам на себя не похож. У команды явно недоставало энергии, она с неохотой шла бороться за подбор, в то время как Шейн Ларкин с партнёрами были в буквальном смысле быстрее, выше и сильнее. Единственный отрезок, по ходу которого команда Обрадовича смогла завладеть инициативой, произошёл на стыке первой и второй четвертей. Это те самые крохи игрового времени, когда Ларкин немного успокоился.



В остальном это были полностью его бенефис, его вечер и его триумф. В начале третьей четверти, едва выйдя из раздевалки, американец принялся расстреливать в кольцо соперника ленту с патронами и в итоге набрал 11 очков за одну десятиминутку. Это позволило «Эфесу» оторваться на 10+ очков, а окончательно надежды «Фенера» на камбек похоронил Василие Мицич. Он тоже выдал невероятный матч и был даже как-то несправедливо незаметен на фоне разбушевавшегося Ларкина. В частности, игроки «Фенербахче» перестали сопротивляться после того, как Мицич за полчетверти до конца матча, отлетая от соперника на пару метров вбок, попал с фолом. На таких стадиях это как контрольный в голову.

Науке ещё предстоит объяснить, каким образом «Эфес», который в прошлом году пробил дно сразу несколько раз и финишировал в самом низу турнирной таблицы, добрался до финала Евролиги спустя 12 месяцев. Но, как бы там ни было, однозначного ответа мы всё равно не получим — это целый ворох причин, главной из которых стало возвращение из-за океана Ларкина.

«Фенербахче» — а это ведь именно он прежде давил всех морально, уничтожал бешеной энергией, брал нахрапом — слишком долго жил в невесомости и, столкнувшись с гравитацией, не совладал с ней.



А вот кто регулярно от этой самой гравитации мучается, так это ЦСКА. И давайте плюнем на последовательность и скажем: армейцы в этот раз смогли стать именно той командой, которой прежде они позволяли быть соперникам — они проигрывали почти всю игру и в итоге вырвали победу на последней минуте.



А теперь — по порядку.



1. ЦСКА ходил по краю дважды. В первый раз это случилось в самом начале игры, когда «Реал» был ошеломительно хорош: испанцы попадали почти отовсюду, а главное — были очень хороши в защите. Особенно Тавареш — 221-сантиметровый центровой из Кабо-Верде в первых же владениях дважды зачехлил москвичей, которые до конца четверти предпочитали в «краску» больше не лезть. Да и вообще оборона «Реала» была необычайно плотной. Если бы не рывок 7:0, который в конце первой четверти вдохновил Серхио Родригес, то «сливочные» отправились бы в свободное плавание.



Во второй раз ЦСКА пришлось возвращаться в игру в третьей четверти. На вторую половину испанцы вышли куда более агрессивными, перекрыли красно-синим вообще все пути к своему кольцу и с удовольствием фолили. Пока армейцы по крохам собирали свои очки с линии штрафных, их оппоненты спокойно убегали в отрыв.



Нужно было догонять «Реал» либо здесь и сейчас, либо — если судьба снова сведёт вместе — в следующем году. ЦСКА выбрал первый вариант.

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2. И здесь мы переходим к фигуре Нандо де Коло. Француз откровенно провалил первую четверть, не исправился во второй. Быстрые три потери вынудили Итудиса посадить своего разыгрывающего на скамейку до лучших времён. Было совершенно очевидно, что даже Родригес на кураже — а он впечатляюще — не вытащит эту игру в одиночку.



Де Коло начал тихой сапой с линии штрафных собирать очки, в вместе с ними — и уверенность. Если за 15 минут до конца матча ЦСКА висел над пропастью, то к концу десятиминутки всё было в общем и целом терпимо. Прежде всего проснулся и разбудил других французский защитник.



«Реал» начал теряться в нападении и запорол две подряд атаки нарушением правила зоны от Фабьена Козье и пробежкой Густаво Айона. В защите команда тоже принялась сыпаться.



3. Ну а отыграть шесть очков за четверть такой ЦСКА был вполне способен, кто бы ни играл против него. Испанцы сами же попались на крючок, когда с готовностью фолили на москвичах. К середине последней четверти сразу несколько лидеров «Реала» подвисли на четырёх персональных замечаниях, чему способствовал выбранный Итудисом темп — ЦСКА старался как можно меньше времени тратить на атаку.



По мере сокращения разрыва нервы сдавали и у тренера «Реала». Де коло промахнулся штрафной, но на всю арену прозвучала непонятная сирена. Арбитры позволили французу перебросить, и Пабло Ласо от злости швырнул на пол полотенце, закономерно получив «технарь».



К тому моменту ЦСКА подобрался к сопернику на расстояние одной атаки, и для победы «сливочных» нужно было лишь столкнуть в пропасть. Это сделал Уилл Клайберн, который на день рождения сам себе подарил выход в финал Евролиги.

В главном матче года ЦСКА сыграет с «Эфесом». За президента армейцев Андрея Ватутина можно только порадоваться: перед началом «Финала четырёх» он хотел, чтобы вопрос о проклятии полуфинала для его команды начинался со слов «как вам удалось снять» а не «почему всё как всегда».



Всё получилось, Андрей Владимирович, с победой! С выходом в финал, болельщики ЦСКА! Увидимся в воскресенье, 19 мая. И будем надеяться, что поводы для поздравлений не закончатся.