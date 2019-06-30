«Если мы будем играть в свой баскетбол, то обязательно одолеем Беларусь»

После двух неудач на старте Евробаскета-2019 Россия ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. Корреспондент «Чемпионата» пообщался с одним из лидеров нашей сборной Еленой Бегловой. Несмотря на сложную турнирную ситуацию, Елена согласилась на продолжительное интервью и любезно отвечала на самые разные вопросы.

О Евробаскете

— Во время подготовки к нынешнему Евробаскету у вас была приятная серия: шесть побед и лишь одно поражение, полученное в овертайме. Что не получается в официальных матчах?

— Мы действительно хорошо провели подготовку к Евробаскету, очень долго и качественно работали непосредственно перед игрой с Бельгией, разбирали настолько всё подробно, что возможно перестарались, где-то на девчонок надавила ответственность. Сказалось волнение, поэтому потеряли командную сплочённость. Возникали ошибки, очень много суеты, и это всё не позволило показать тот уровень, на которой мы способны.

— В первом матче с Бельгией вы вышли в старте, но отбегали меньше 14 минут и не совершали бросков. Во втором поединке вы провели на паркете уже в два раза больше времени, забили пару важных трёшек. Был какой-то разговор с тренером или командой об увеличении вашей роли?

— Матч с Бельгией состоялся после того, как я две недели восстанавливалась от повреждения, поэтому пришлось физически очень сложно. Тренер изначально предупреждал и знал о том, что я не могу на 100% участвовать в игре, и мы договорились, что я не буду бегать 30 минут. Не хватало сил на действия на обеих половинах, поэтому решила сосредоточиться на защите, принести пользу команде, сплотить девчонок и направить в нужное русло.Во второй игре уже пришло чувство ритма. Перед поединком с Сербией тренер меня поддержал, придал дополнительную уверенность, я стала ощущать себя лучше, добавила агрессии в нападении.

— Вчера Олаф Ланге проигнорировал вопрос о низкой результативности команды заключительных четвертях. Как вы считаете в чём причины проблем сборной именно в четвёртых 10-минутках?

— Однозначно дело не в физической готовности, мы чувствовали себя хорошо. Думаю, это индивидуальные психологические моменты. Сказались ответственность, волнение, суета, желание показать лучшее на что каждый игрок способен. Всё это в совокупности привело к нервозности и принятию неправильных решений.

— Весь матч с Сербией проблемы с фолами испытывала Вадеева. Вы на правах одного из опытных игроков сборной подсказывали Марии о необходимости играть аккуратнее?

— Честно говоря, старалась подсказывать всем девчонкам, мобилизовать и успокоить команду, чтобы мы откинули все сомнения. Маше постоянно говорила, что ничего страшного, поддерживала, где-то помягче, иногда по-другому. Маша – молодой, но уже опытный игрок, поэтому она должна понимать, когда где действовать аккуратнее, а в каких случаях можно рискнуть. Возможно, сказалось желание победить и отдать все силы. Эти эмоции иногда захлёстывают. Надеюсь, Маша сделает выводы и в дальнейшем будет избегать проблем с фолами.

— Отрезок в третьей четверти с Сербией, когда Вадеева и Мусина сидели на скамейке из-за проблем с фолами, стал одним из лучших. Россия сделала рывок без двух лидеров и вышла вперёд. Можно ли это считать проявлением настоящего потенциала команды?

— Перед Евробаскетом девочки вдевятером без лидеров побеждали такие команды, как Сербия и Турция, поэтому у нас нет явного деления на основу и запас. Вся скамейка достаточно сильная и с большим потенциалом. В каждой отдельной игре у нас всегда есть люди, готовые выстрелить. Да, Маша Вадеева оказалась на скамейке, но другие баскетболистки сборной сумели выйти и привнести что-то своё. Наша ротация не ограничивается пятёркой или семёркой, все способны проявить лучшие качества. Нужно лишь отбросить волнение и показать то, что мы умеем. А умеем мы очень многое.

— Для гарантированного выхода в плей-офф вам нужно победить Беларусь с разницей не менее 11 очков. Вы настраиваетесь на любую победу или держите в уме необходимую разницу?

— Мы не думаем об 11-ти очках. Нам важно провести матч на своём уровне. Если мы будем играть в тот баскетбол, который умеем, то может получиться не только «+11», но и намного больше. Нужно заводить друг друга. Множество мелочей, к сожалению, складывают против нас, и нам необходимо это перебороть.

— Беларусь вчера преподнесла пока главную сенсацию, одолев Бельгию. Успели изучить сильные и слабые стороны ближайшего соперника?

— Команду Беларусь мы знаем очень хорошо. Не первый год играем с ними подготовительные турниры, встречаемся на Чемпионатах Европы, многие их баскетболистки выступают в российских клубах, поэтому индивидуально мы знаем практически каждого. Тактику нам подскажет тренер, проведём видео-разбор, подготовимся в защите, но по сути мы можем выступить достойно с любым соперником.

О легионерах в клубах

— Есть мнение о том, что в последние годы наши команды доминируют в Евролиге, но результаты сборной лучше не становятся. Нет ощущения, что конкуренция в клубах идёт во вред сборной?

— Двоякая ситуация. Убрав легионеров из клубов, мы опустим потолок результатов, и у нас не будет возможность практиковаться с самыми сильными игроками Европы, что может помешать нашему развитию. С другой стороны, ограничивая иностранок, мы даём дополнительное время себе. Здесь должен быть определённый баланс. Совсем убирать легионеров не стоит. Каждая тренировка с ними, каждая игра очень полезна. Это мотивирует, ты должен соответствовать лучшим баскетболисткам Европы и продолжать двигаться вперёд. Конечно, увеличение игрового времени однозначно пойдёт на пользу россиянкам, но какие-то ориентиры всё же нужны. Какой лимит является оптимальным и стоит ли менять нынешнюю систему – должна решать федерация.

О материнстве

— Недавно был день рождения вашей дочери, поздравляем вас! Насколько тяжело возвращаться в большой спорт, планировали ли вы это заранее?

— Стараюсь практически всё в жизни делать по ситуации. Тогда не задумывалась о том, буду ли возвращаться. Очень хотела ребёнка. Какое-то время побыв обычной мамой, обычной женой, я поняла, что ещё не наигралась и не до конца реализовала свой потенциал. Поговорив с мужем, решила, что буду пробовать возвращаться. Было очень сложно, иногда посещали мысли о том, зачем мне всё это надо, но постепенно втянулась, вернула оптимальную физическую форму. Когда пошли предложения от более серьёзных клубов, я поняла, что моя работа оценена другими людьми. Благодаря поддержке своего мужа я могу расти дальше, он отказался от своей карьеры в пользу моей. Мне удалось выйти на новый уровень, выступать за «Надежду», а затем получить предложение от УГМК. Путь не короткий, но вместе с семьёй удалось постепенно подниматься всё выше и выше.

— У вас огромное количество матчей, сборы, выступления за национальную команду. Успеваете заниматься воспитанием дочери Марии?

— Конечно, я много времени разъезжаю, но, когда возвращаюсь домой, я стараюсь как можно продуктивнее проводить время со своей семьёй. Если у меня выходной, то практически всегда это время с мужем или с дочкой, или мы вместе куда-то уезжаем. Стараюсь как можно больше внимания дать своему ребёнку. Сейчас она уже повзрослее, ей проще понимать мой образ жизни. Раньше часто были слёзы расставания, было непросто как мне, так и ей. Сейчас тоже иногда слёзы, но теперь она осознаёт для чего мне это нужно. Порой удаётся взять её на какие-то игры, финальные серии. Она видит мои переживания, болеет за меня. Я живу её жизнью, она моей, и каждый поддерживает друг друга. Надеюсь, это придаст ей уверенность и понимание того, что спорт — это классно и интересно. Может это будет не баскетбол, но хотелось бы, чтобы она занималась спортом и получала удовольствие.

— Мария закончила первый класс. Почувствовали на себе дополнительную ответственность в прошедшем учебном году?

— Мы выбрали в Екатеринбурге хорошую школу. Нам давали различные подсказки и рекомендации о том, как помочь ребёнку влиться в школьную программу. Разумеется, я прикладывала максимум усилий, чтобы моему ребёнку было проще втягиваться, проходить этот этап адаптации к школьной жизни.Конечно, были волнения, как дочь воспримет всё это. Школа — это уже новая жизнь, другие требования. Мы как могли поддерживали, помогали. Думаю, мы прекрасно справились. Ребёнок идёт с удовольствием в школу, надеюсь так и будет дальше. (Улыбается.) У неё много друзей и прекрасная учительница, поэтому здесь я спокойна.

О современных условиях, комментариях и мужском баскетболе

— На сколько велика разница в условиях для молодых баскетболисток сейчас в сравнении с тем, что было в начале вашей карьеры?

— Наша молодёжь сейчас не задумывается о том, что у них есть, и чего не было у нас. Сейчас всё воспринимается как должное. Мне нравится, что сейчас молодёжь приходит на площадку и с удовольствием ждёт тренировки. У них больше раскованности, и меня это радует. Детей нельзя зажимать, им нужно давать возможности, чтобы они тренировались с желанием.Конечно, в плане оборудования сейчас большой прогресс. Мячи, кроссовки, площадки – всё есть в достатке, это помогает развивать спорт. Речь не только о баскетболе. Надеюсь, как можно больше народу будет заражаться положительной энергией от спорта. Чтобы люди пробовали себя, пусть и не на профессиональном уровне, но хотя бы в любительском. Это тоже классно и интересно

— Вы в социальных сетях подписаны на несколько групп УГМК. Читаете мнения болельщиков? Насколько это важно для вас?

— Вчера зашла и почитала некоторые комментарии, но быстро закончила этим заниматься. Кто-то принимает нас и поддерживает несмотря ни на что, есть люди, которые изначально настроены очень пессимистично. Благодарю тех людей, которые остаются с нами независимо от результатов. Где-то может получаться, где-то нет, это спорт. Тут нельзя постоянно побеждать или проигрывать. Всегда бывают взлёты и падения.

— Следите за мужским баскетболом? Есть спортсмены, чей стиль игры вам импонирует?

— В основном смотрю российский баскетбол, знаю многих игроков лично. Антон Понкрашов является крёстным моего ребёнка. Были моменты, что мы вместе тренировались, и мне нравится желание Антона работать, его напористость. Он для меня один из примеров. Также импонирует стиль игры Никиты Курбанова. Подкупает его стабильность в защите, это тоже моя манера — отработать на своей половине, а затем проявить себя в нападении.

Блиц

— Любимый фильм о баскетболе?

— Любовь и баскетбол.

— Главная победа в карьере?

— Прошлогодний успех в финале четырёх Евролиги.

— Екатеринбург или Дубай?

— (Смеётся.) Екатеринбург.

— Блюдо, которое сложнее всего приготовить?

— Тирамису.

— Самое приятное в роли матери?

— Видеть, как твой ребёнок счастлив.