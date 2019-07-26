С детства за «Клипперс». Пол Джордж обманывает фанатов?

Новичок «Клипперс» признался, что с детства болел за эту команду. Раньше он говорил, что был фанатом Коби и «Лейкерс». Что?

Во время презентации новичков звезда «Клипперс» Пол Джордж признался, что с детства болел за эту команду. Раньше он говорил, что был фанатом Коби и «Лейкерс».

Обычная с виду презентация новичков в «Клипперс». Такие проходят сейчас каждый день. Благо переходов в это межсезонье случилось достаточно. Понятно, что к звёздам интерес СМИ повышенный, но это сказывается лишь на количество журналистов и камер в зале.

Вот сидит Пол Джордж, претендовавший на звание самого ценного игрока сезона и отыгравшего прошлый баскетбольный год на высочайшем уровне в «Оклахоме». Рядом с ним Кавай Леонард – по сути главный человек в НБА прямо сейчас. Кавай этим летом последовательно привёл к чемпионству «Торонто», поводил «Лейкерс» за нос, будучи свободным агентом, а после переманил Джорджа в «Клипперс», серьёзно повысив шансы команды на чемпионство.



Но затем Джордж берёт микрофон.

«Я рос болельщиком «Клипперс», — произносит звёздный игрок. В зале слышны аплодисменты.



«Ровно в той же мере, насколько я был предан «Клипперс», я был фанатом Коби Брайанта», — выдаёт он вторую фразу.



Аплодисменты стихают. Через несколько минут социальные сети начинают активно подкалывать Джорджа. Ещё через несколько часов это уже настоящее цунами.



Болельщики очень быстро вспоминают, что баскетболисту, с детства «фанатевшему» от «Клипперс», сейчас 29 лет. Он действительно родился в пригороде Лос-Анджелеса, но почти все эти годы «Лейкерс» были главной силой и командой номер один в городе.



Шак в свои лучшие годы, трансформация Кобе из нахального юнца в суперзвезду, постоянно подъезжающие легенды типа Мэлоуна, Пэйтона, Артеста, Газоля. В конце концов именно «Лейкерс» за эти годы несколько раз побеждали в чемпионате. Но молодой Джордж, видимо, был крепким парнем. Типа тех, кто до сих пор болеет за «Нью-Йорк».



Ситуация с форвардом выглядит ещё более комичной из-за противоречий, которые были найдены в его интервью и в глубинах «Твиттера».



В 2012-м в «Твиттере» поклонники интересовались его детскими клубными предпочтениями. Игрок тогда ответил: «Клипперс» и «Уорриорз». Так, плюс ещё одна команда.

Но в 2010-м, когда молодой Пол ещё только собирался стать звездой НБА, он был фанатом «Лейкерс».

Также был найден видеоролик, где закадровый голос Джорджа говорит, что всегда мечтал носить форму «Лейкерс».



При этом журналист, работающий с «Лейсерс», утверждал в 2017-м, что ни разу не слышал от спортсмена про многократных чемпионов НБА. А вот в «Клипперс» Пол хотел играть с детства и мечтал, что именно они задрафтуют его.

Реакция болельщиков понятна. Джорджа заподозрили в банальном популизме. Вот он играл в «Индиане» и был в восторге от организации, потом сменил её на «Оклахому» и был счастлив. А теперь перебежал к Каваю и резко вспомнил о том, что болел за «Клипперс» с детства.

Этот момент мог напомнить интервью с футболистом Владимиром Быстровым, который вырос в Ленинградской области, занимался в академии «Зенита», а после скандального перехода в «Спартак» заявил, что болеет за красно-белых с детства. Реакция со стороны фанатов сине-бело-голубых была очевидной. И даже после возвращения футболиста в «Зенит» через несколько сезонов многие называли его Иудой.



Но всё-таки кажется, что молодой Джордж, как и многие юные мальчики, просто хотел быть супергероем в своём родном городе. «Лейкерс» уже были сильны. А вот сделать слабеньких «Клипперс» равными пурпурно-золотым – мечта. Возможно, именно их дуэт с Каваем сможет сделать это. Или даже завоевать чемпионский титул?