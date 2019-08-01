«В эти дни в 1974-м мы у США чемпионат мира выиграли»

— Ну ты идешь? Давай быстрей. — двое мальчишек лет тринадцати шли чуть впереди по закованной в плитку дорожке. Вела она в одно из самых модных с недавних пор туристических мест Москвы — парк «Зарядье». По их внешнему виду можно было сразу понять, что ребята дружат с баскетболом — на одном из них красовалась бейсболка «Лейкерс», у другого — рюкзак «Бруклин Нетс» на спине. Наверное, фанаты Мозгова, подумал я.

-Да иду я, иду. Сейчас только сфоткаю Кремль. — чуть отставший от друга парнишка поднялся на небольшой холм и начал фотографировать на мобильный вид на кремлевские стены.



С холма, кстати, открылся вид не только на Кремль, он тут с любой точки открывается, а вот что сразу бросилось в глаза — красная сцена прямо напротив уходящего в московское небо амфитеатра. Сомнений не было — именно здесь пройдет презентация главного трофея Кубка мира, за который через месяц начнется баскетбольная война в Китае.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Надпись на английском Trophy tour и хэштег #Russiagotgameтакже откровенно намекали на это, а когда с экрана плазмы мне подмигнул Коби Брайант и улыбнулся Дирк Новицки, никаких сомнений уже не осталось. «Вы показали мне любовь, теперь покажите мне немного игры» — провоцировал с экрана Коби.

Пока рассматривал, как прекрасные люди устанавливают сцену и наводят порядок перед началом церемонии, совершенно неожиданно на тумбе материализовался ОН. Кубок мира, названный в честь отца баскетбола Джеймса Нейсмита. Красивая девушка так буднично вынесла его в белых перчатках откуда-то из организаторских закромов, что даже не верилось, что это тот самый трофей, за который через несколько недель будут сражаться на баскетбольной площадке 300 здоровых мужиков.

Впрочем, объяснялась эта будничность всего лишь подготовкой к торжественной части представления. Кубок поставили на постамент и накрыли черной шелковой шалью. До прихода тех, кто эту черную шаль торжественно снимет.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В ожидании этих гостей собравшуюся публику разогревали Роман Скворцов и маскот сборной России орлуша Данчик. Орел с номером 6 на птичьей груди и спине готов был станцевать что угодно с любым желающим, при этом сильно напрягая представителей ФИБА, которые то и дело оттаскивали его от заветного трофея. Задачу отжать кубок для сборной России орел не выполнил, но сделал все возможное. Придется нашим ребятам самим. А пока его от греха подальше окружили сногсшибательной красоты девушки в форме стюардесс российской авиакомпании — официального перевозчика команд-участников турнира.

Увидев тех самых баскетбольных ребят, которые наконец добрались до сцены с кубком, не выдержал, подошел знакомиться.



— Мы из Лобни приехали. Занимаемся баскетболом с первого класса. — сразу расставил точки над i Глеб.

— Мы вообще с первого класса вместе, — цитирует сериальную классику Влад. — И в школе, и в баскетболе. Я разыгрывающим, Глебас форварда исполняет, тяжелого. Он вообще у нас тяжеловатый. Я набрасываю, он аллеупит.

Задушевный разговор прерывает Роман Скворцов, объявляя начало торжества и вызывая на сцену почетных гостей: Андрея Кириленко. Ивана Едешко, Сергея Быкова, Никиту Моргунову и Андрея Лопатина.

Великолепная пятерка бодро вышла на сцену. АК-47 и наш прославленный олимпийский чемпион сказали теплые напутственные слова команде, которая скоро отправится на Дальний Восток, чтобы совершить невозможное — вернуть золотой кубок в «Зарядье». А вот тренер сборной Сергей Быков вспомнил прошлое. Как в четвертьфинале ЧМ-2010 сборная России встречалась с американцами.



— Из-за вас, Иван Иванович, и вашей победы в 72-м, — обратился к Едешеко Быков. — американцы вышли на нас тогда как звери. Подписали свои кроссовки «Мюнхен-1972».

Андрей Кириленко и Иван Едешко презентуют главный трофей Кубка мира Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олимпийский чемпион понимающе кивнул.

— Ну что ж, бывает. А вообще мы как раз в эти дни в 74-м еще и чемпионат мира у США выиграли. Так что без обид. Выйдете на американцев в этот раз, прячьте фломастеры. Но если без шуток — желаю команде привезти вот эту красоту еще раз. — кивнул Едешко в сторону кубка, покрытого черным покрывалом.

— Пора, — дал команду Кириленко.



Экс-форвард «Юты», который выглядит так, что готов хоть завтра вернуться на паркет, и прославленный ветеран подошли в тумбе с кубком, вместе взялись за покрывало, секунда — и Кубок Джеймса Нейсмита во второй раз за этот день увидел московское небо.



Золотая чаша тут же заблестела под лучами столичного солнца. Дирк Новицки улыбнулся своей фирменной улыбкой. До кубка как игрок он так и не добрался, зато получил его в свое распоряжение как посол чемпионата мира в Китае. Еще бы ему не улыбаться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На площадке перед главным трофеем чемпионата мира протолкнуться было нереально. В очереди желающих сфотографироваться были представители абсолютно разных поколений: бабуля нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, как будто ждала, что ей здесь как в метро уступят место и пропустят вперед, мелькнули уже знакомые кепка «Лейкерс» и рюкзак «Нетс».

Фотографировались с кубком даже охранники, делая вид, что так нужно, это для работы.

Другой полюс притяжения образовался чуть в стороне, где Кириленко и Едешко ушли в народ: раздавали автографы, фотографировались со всеми желающими, позировали для видеоролика.

Кто посмелее, спрашивал у Едешко: «А это правда вы снимались в «Движении вверх»?» Иван Иванович с улыбкой поправлял: «Не снимался, про меня снимали». К АК-47 подходили с опаской, как к любому человеку с ростом за два метра. Кириленко держался в образе, строго спрашивая у подходящих мальчишек, придут ли они в эти выходные на матчи сборной России. Те отвечали четко и без промедления: конечно, идем.



Кубок уже переместили на другую точку — теперь сфотографироваться с ним можно было на фоне башен Кремля и куполов Храма Василия Блаженного. На такие виды хлынула вторая волна фотоманьяков.



— Ничего страшного. Завтра увидим его еще раз. — подбодрил друга Глеб «Лейкерс».- На игре сборной. Жаль только, что Мозгова не увидим.



Двое направились в сторону выхода из парка, перекидывая друг другу со смартфона фотографии с видами на Кремль, на несколько часов сегодня перекрасившегося в баскетбольные цвета.