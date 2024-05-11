«Индиана» выиграла у «Нью-Йорка» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА

В ночь с 10 на 11 мая мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился третий матч серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки победили со счётом 111:106, но уступают в серии 1-2 (117:121, 121:130, 111:106).

Самыми результативными игроками матча стали Тайриз Халибёртон («Пэйсерс») и Донте Дивинченцо («Никс»), набравшие по 35 очков.

Четвёртый матч серии также пройдёт в Индианаполисе в ночь с 12 на 13 мая мск, пятый — в Нью-Йорке в ночь с 14 на 15 мая мск.

Победитель противостояния между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» в финале конференции встретится с сильнейшим клубом в паре «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», где после двух матчей на площадке «Бостона» счёт в серии ничейный — 1-1.

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