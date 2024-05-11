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Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 11 мая 2024, счет 111:106, 1/4 финала плей-офф НБА 2023/2024

«Индиана» выиграла у «Нью-Йорка» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА
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В ночь с 10 на 11 мая мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился третий матч серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки победили со счётом 111:106, но уступают в серии 1-2 (117:121, 121:130, 111:106).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 35, Сиакам - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 10, Макконнелл - 6, Нембард - 5, Джексон - 4, Топпин - 2, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 35, Брансон - 26, Бёркс - 14, Макбрайд - 10, Харт - 10, Хартенштайн - 6, Ачиува - 5, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс

Самыми результативными игроками матча стали Тайриз Халибёртон («Пэйсерс») и Донте Дивинченцо («Никс»), набравшие по 35 очков.

Четвёртый матч серии также пройдёт в Индианаполисе в ночь с 12 на 13 мая мск, пятый — в Нью-Йорке в ночь с 14 на 15 мая мск.

Победитель противостояния между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» в финале конференции встретится с сильнейшим клубом в паре «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», где после двух матчей на площадке «Бостона» счёт в серии ничейный — 1-1.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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