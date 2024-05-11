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Энтони Эдвардс: беру на себя ответственность за это поражение

Энтони Эдвардс: беру на себя ответственность за это поражение
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Игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался после поражения в третьем матче серии второго раунда с «Денвер Наггетс» (90:117). Эдвардс набрал 19 очков, шесть подборов и пять передач.

«Я беру на себя ответственность за это поражение, вините меня. Я вышел на паркет без нужной энергии. Я не могу себе такого позволять. Я подвёл свою команду и болельщиков.

Но пока нет причин впадать в депрессию. Они выиграли одну игру, мы постараемся взять следующую. Это серия до четырёх побед, а не до одной. Если бы было до одной — мы бы уже выиграли это противостояние. Мы будем в порядке», — заявил Эдвардс на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря победе «Денвер» сократил отставание в серии до одного матча (1-2).

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