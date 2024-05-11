Шэмс Чарания: Буденхольцер дал согласие на условия 50-миллионного контракта с «Финиксом»

54-летний бывший главный тренер «Милуоки Бакс» и «Атланты Хоукс» Майк Буденхольцер займёт аналогичную должность в «Финикс Санз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По данным источника, специалист дал согласие на контракт сроком пять лет, по которому заработает свыше $ 50 млн.

«Майк Буденхольцер согласился на условия пятилетнего контракта стоимостью $ 50+ млн, по которому станет новым главным тренером «Финикс Санз», сообщают мои источники в лиге. «Санз» заполучили двукратного тренера года в НБА и уроженца Аризоны», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Майк Буденхольцер с 2013 по 2018 год занимал должность главного тренера «Атланты Хоукс», с 2018 по 2023 год возглавлял «Милуоки Бакс», который привёл к первому за 50 лет чемпионскому титулу в 2021-м. В 2015 и 2019 годах специалист становился обладателем награды лучшему тренеру года в НБА.

Ранее появилась информация, что «Санз» предложили Буденхольцеру контракт главного тренера с восьмизначной ежегодной зарплатой.