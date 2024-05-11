Брансон повторил одно из достижений Джордана и Леброна в плей-офф

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон стал третьим игроком в истории после Леброна Джеймса и Майкла Джордана, кому удавалось набрать свыше 300 очков и 70 ассистов в первых девяти играх плей-офф. Джордану удалось это сделать в 1989 году, а Леброну — в 2018-м.

Сегодня, 11 мая, Джейлен набрал 26 очков и шесть результативных передач в третьем матче серии второго раунда с «Индианой Пэйсерс». Тем не менее выступления Брансона оказалось недостаточно для победы — «Пэйсерс» победили со счётом 111:106.

Несмотря на поражение, «Никс» продолжают лидировать в серии. Следующая игра пройдёт в Индианаполисе, а пятая — в Нью-Йорке. Напомним, противостояние ведётся до четырёх побед.

В первом раунде «Нью-Йорк» переиграл «Филадельфию Сиксерс» в шести матчах.