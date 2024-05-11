Энтони Эдвардс: я могу забивать трёхочковые — это отличает меня от Майкла Джордана

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о частых сравнениях с легендарным Майклом Джорданом.

«Я хочу, чтобы люди видели во мне личность со своим собственным стилем. У меня есть уникальное сочетание навыков, которые выделяют меня среди других игроков. Я могу забивать трёхочковые, что даёт мне преимущество перед другими игроками, и надеюсь, что это отличает меня от Майкла Джордана», — приводит слова Эдвардса портал Daily Mail.

Напомним, на данный момент «Миннесота Тимбервулвз» ведёт в серии с «Денвер Наггетс» в рамках четвертьфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 2 — 0. Третий матч состоится в сегодня, начало в 4:30 по московскому времени.