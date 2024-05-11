Дрэймонд Грин прокомментировал признание Николы Йокича MVP сезона-2023/24

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о признании лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича MVP сезона-2023/24 НБА.

«Никола в третий раз за четыре сезона стал MVP, а Шей занял второе место. Однако не думаю, что это было правильное решение. Имею в виду, что Йокич великолепен, но то, как Шей завершил сезон, было потрясающим. У него был хороший сезон в течение всего года, но то, как он его завершил, свелось к тому, кто получит первое место.

Весь год самым важным было то, как закончится сезон, типа, кто получит первое место. Когда Никола занял первое место, казалось, уже не имело значения, когда его сменит Шей. Но лично у меня не было уверенности в том, что Шей сможет победить.

Мне кажется многие из этих избирателей приняли решение ещё до того, как у них появился шанс это сделать. Ещё слишком рано, и это трудно изменить. Шею просто не повезло. Он продолжит совершенствоваться в этой лиге, но поздравляем Николу, он этого заслуживает. То, что он делает с обороной соперника каждый вечер, не имеет себе равных и не похоже на большинство игроков лиги», — приводит слова Грина портал Clutch Points.