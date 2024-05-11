«Денвер» одержал первую победу над «Миннесотой» и сократил отставание в серии

Сегодня, 10 мая, в Миннеаполисе состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным клубом «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 117:90 и сократили отставание в серии – 1-2. Следующая встреча между командами состоится 13 мая.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Никола Йокич. На его счету 24 очка, 14 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Мюррей отметился 24 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.
Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 19 очков, совершил шесть подборов и отдал пять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 14 очками, пятью подборами и тремя передачами.
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