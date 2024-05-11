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«Денвер» одержал первую победу над «Миннесотой» и сократил отставание в серии

«Денвер» одержал первую победу над «Миннесотой» и сократил отставание в серии
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Сегодня, 10 мая, в Миннеаполисе состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным клубом «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 117:90 и сократили отставание в серии – 1-2. Следующая встреча между командами состоится 13 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
90 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Таунс - 14, Макдэниелс - 10, Конли - 10, Гарза - 8, Рид - 7, Александер-Уолкер - 6, Гобер - 6, Моррис - 4, Андерсон - 3, Майнотт - 3, Маклафлин, Мур, Уоррен, Миллер
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 24, Портер - 21, Гордон - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Джексон - 6, Холидэй - 6, Браун - 5, Строутер - 3, Ннаджи - 2, Тайсон - 1, Джордан, Уотсон, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Никола Йокич. На его счету 24 очка, 14 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Мюррей отметился 24 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 19 очков, совершил шесть подборов и отдал пять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился 14 очками, пятью подборами и тремя передачами.

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