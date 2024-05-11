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Игрок «Мемфиса» Грегори Джексон: Виктор Вембаньяма станет величайшим в истории

Игрок «Мемфиса» Грегори Джексон: Виктор Вембаньяма станет величайшим в истории
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Игрок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон высказал своё мнение о потенциале центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаяньмы.

«Это будет субъективная точка зрения, но я считаю, что Вембаньяма станет величайшим игроком в истории. Вообще изначально я его недолюбливал, когда он пришёл в лигу. Я думал, он слишком слабый, чтобы противостоять бигменам НБА. Думал, что его дриблинг переоценён. А в итоге он такие вещи творит с мячом…

Думал, что он и бросать не сможет хорошо. В итоге он поливает трёхи во время транзишна на регулярной основе. Единственное, что может его остановить, — это его здоровье. Также важно увидеть то, какая у него будет мотивация становиться лучше, будет ли он жаждать успеха. Но эти парни из-за рубежа всегда серьёзно относятся к делу», — заявил Джексон на шоу Run It Back.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы

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